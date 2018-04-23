Посуда с AliExpress: 13 предметов для ценителей необычного

AliExpress всегда умел удивлять наличием совершенно неординарных, забавных, а порой даже пугающих товаров. Столь емкое определение актуально даже для простых предметов посуды, выбор которых очень велик. Решение найдется под любые цели и любой вкус.

Блюдо в виде раковины

Оригинальное блюдо в виде морской раковины, которое отлично подойдет для снеков, фруктов и даже хлеба. Выполнено оно из дерева. Цена зависит от размера и начинается с отметки в 1 300 рублей.

Графин-череп

Эффектная емкость под крепкие напитки, которая способна произвести впечатление. Стоит около 1 100 рублей за литровый вариант.

Кружка с автоматическим размешиванием

Эта кружка со встроенным моторчиком позволит отказаться от ложки, так как для размешивания содержимого достаточно лишь нажать кнопку на ручке. Работает механизм от батареек. Цена — около 650 рублей.

Миска для просмотра видео со смартфона

Практичная емкость с двумя отсеками под орехи, семечки или ягоды. Специальное углубление позволяет удобно зафиксировать смартфон и никогда не расставаться с любимыми видеороликами, ТВ-шоу и сериалами. Обойдется она примерно в 400 рублей.

Кружка в стиле Lego

Большая кружка для всех поклонников Lego. Крепить детальки и персонажей конструктора можно по периметру всей наружной поверхности и даже на ручку. Цена — в районе 500 рублей.

Бокал в виде силуэта женского тела

Оригинальный винный бокал с высокой ножкой, повторяющий изгибы женского тела. Стоит такой около 420 рублей.

Тарелки с «ушками»

Удобные глубокие тарелки с двумя дополнительными углублениями под соусы и закуски. Отличный вариант под практически любые блюда. Стоят такие около 200 рублей.

Кружки для поклонников «Звездных войн»

Массивные кружки в форме дроидов, шлемов штурмовиков или маски самого Дарта Вейдера. Поклонники звездной саги определенно оценят. Стоят такие кружки около 1 200 рублей.

Бокал со стеклянной трубкой

Необычный бокал под вино или сок со стеклянной трубочкой, которая также является и ножкой. Вещь, безусловно, хрупкая, но очень эффектная. Обойдется примерно в 450 рублей.

Чайный набор по мотивам «Красавица и чудовище»

Очень популярный на AliExpress набор посуды, воссозданный по мотивам известной всем сказки Disney . Цена за весь комплект составит примерно 7 200 рублей. Также предметы можно покупать отдельно.

Кружки M&M’s Кружки, которые одним лишь своим видом могут заставить улыбнуться. В особом представлении они и не нуждаются. Цена — от 500 рублей.

Стакан-череп

Стаканы с внутренней частью в виде черепа. Если налить в такой что-то с выраженным оттенком, форма эта становится более отчетливой и заметной. Вариант на 250 мл обойдется в 450 рублей.

Полуметровый бокал

Гигантская 50-сантиметровая емкость для тех, кто предпочитает «только один бокальчик». В такой сосуд, конечно, войдет вся бутылка. Цена бокала составляет 3 250 рублей.