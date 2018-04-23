Посуда с AliExpress: 13 предметов для ценителей необычного 

AliExpress всегда умел удивлять наличием совершенно неординарных, забавных, а порой даже пугающих товаров. Столь емкое определение актуально даже для простых предметов посуды, выбор которых очень велик. Решение найдется под любые цели и любой вкус.
Блюдо в виде раковины
Оригинальное блюдо в виде морской раковины, которое отлично подойдет для снеков, фруктов и даже хлеба. Выполнено оно из дерева. Цена зависит от размера и начинается с отметки в 1 300 рублей.
Графин-череп
Эффектная емкость под крепкие напитки, которая способна произвести впечатление. Стоит около 1 100 рублей за литровый вариант.
Кружка с автоматическим размешиванием
Эта кружка со встроенным моторчиком позволит отказаться от ложки, так как для размешивания содержимого достаточно лишь нажать кнопку на ручке. Работает механизм от батареек. Цена — около 650 рублей.
Миска для просмотра видео со смартфона
Практичная емкость с двумя отсеками под орехи, семечки или ягоды. Специальное углубление позволяет удобно зафиксировать смартфон и никогда не расставаться с любимыми видеороликами, ТВ-шоу и сериалами. Обойдется она примерно в 400 рублей.
Кружка в стиле Lego
Большая кружка для всех поклонников Lego. Крепить детальки и персонажей конструктора можно по периметру всей наружной поверхности и даже на ручку. Цена — в районе 500 рублей.
Бокал в виде силуэта женского тела
Оригинальный винный бокал с высокой ножкой, повторяющий изгибы женского тела. Стоит такой около 420 рублей.
Тарелки с «ушками»
Удобные глубокие тарелки с двумя дополнительными углублениями под соусы и закуски. Отличный вариант под практически любые блюда. Стоят такие около 200 рублей.
Кружки для поклонников «Звездных войн»
Массивные кружки в форме дроидов, шлемов штурмовиков или маски самого Дарта Вейдера. Поклонники звездной саги определенно оценят. Стоят такие кружки около 1 200 рублей.
Бокал со стеклянной трубкой
Необычный бокал под вино или сок со стеклянной трубочкой, которая также является и ножкой. Вещь, безусловно, хрупкая, но очень эффектная. Обойдется примерно в 450 рублей.
Чайный набор по мотивам «Красавица и чудовище»
Очень популярный на AliExpress набор посуды, воссозданный по мотивам известной всем сказки Disney. Цена за весь комплект составит примерно 7 200 рублей. Также предметы можно покупать отдельно.
Кружки M&M’s Кружки, которые одним лишь своим видом могут заставить улыбнуться. В особом представлении они и не нуждаются. Цена — от 500 рублей.
Стакан-череп
Стаканы с внутренней частью в виде черепа. Если налить в такой что-то с выраженным оттенком, форма эта становится более отчетливой и заметной. Вариант на 250 мл обойдется в 450 рублей.
Полуметровый бокал
Гигантская 50-сантиметровая емкость для тех, кто предпочитает «только один бокальчик». В такой сосуд, конечно, войдет вся бутылка. Цена бокала составляет 3 250 рублей.