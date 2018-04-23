Продукты рациона среднестатистического россиянина взлетели в цене

По данным Свердловскстата, за последний месяц в Кургане зафиксирован рост цен на свежую капусту (на 16,4%), морковь (на 7,5%), помидоры (на 6,2%) и яблоки (на 5,7%).

Сахар-песок подорожал на 3,9%, картофель — на 2,2%, молоко питьевое цельное стерилизованное на 1,6%. Незначительную динамику (менее чем на 1%) показали сливочное масло, колбаса, рыба, рис, сыр, молоко питьевое цельное пастеризованное.

За этот же период снизились цены на свежие огурцы на 17,2%, гречневую крупу — на 5%, лук — на 2,3%, сметану — на 1,5%, сосиски и сардельки — на 1%, свинину — на 0,7%, говядину — на 0,6% и мясо курицы — 0,4%.

Мониторинг стоимости продуктов питания позволяет осуществлять расчет стоимости потребительской корзины, которая представляет определенный набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От состава потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного минимума, который пересматривается каждый год в зависимости от уровня цен.

В настоящее время минимальная потребительская корзина в России разрабатывается как в целом по стране, так и отдельно в регионах, включает в себя 156 наименований (если сравнивать с европейскими странами, то в США — 300 наименований, в Германии — 475, в Великобритании — 350) трех групп:

продукты питания (хлеб, овощи, фрукты, молоко, масло, крупы, яйца и другие);

товары непродовольственные (обувь, одежда, постельное белье, лекарства и иные);

услуги (затраты на транспорт, нормативы потребления электроэнергии, газа, горячей и холодной воды, услуги культуры и т.д.)

Обычный среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального существования должен употреблять в день 300 г. хлеба, картошки — 280 г., овощей — 300 г., фруктов свежих — 160 г., сладкого — 60 г., молока и молочных продуктов — 800 г., масла растительного и жиров — 40 г.

А также 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо, довольствоваться в день 160 г. мяса, ну и употреблять за неделю 350 г. рыбы. Что касается культурного развития, то здесь трудоспособный российский гражданин имеет шанс на свой прожиточный минимум раз в месяц сходить в кино или театр, на большее для этих целей денег не предусмотрено.

Согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин, употребляет за год 100,4 кг. картофеля, 114,6 кг. овощей, 60 кг. свежих фруктов, 126,5 кг. хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг. мясных и 18,5 кг рыбопродуктов соответственно. Услуги культуры составляют 5% от общей величины расходов в месяц.

Стоит привести еще одну таблицу — потребительскую корзину СССР, то есть. набор основных продуктов питания по нормам, рекомендованным Институтом питания АМН СССР и ВНИИКС, в сравнении с потребительской корзиной сегодняшней России, запланированной для нас с вами Росстатом . Из нее видно за счет чего в сегодняшней продуктовой корзине российская власть пытается сохранять калорийность — за счет самых дешевых продуктов — круп, муки и хлеба, да еще за счет картофеля. Но продукты, содержащие белки и витамины, без которых не может быть полноценного питания, а следовательно, и здоровых людей, существенно сокращены.

Потребительская корзина жителей Курганской области за прошедший месяц существенного роста не показала: к предшествующему месяцу ее стоимость прибавила 0,3%, в годовом сравнении — 2,3%.