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Кокосовое печенье с орехами макадамия
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Кокосовое печенье с орехами макадамия 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Нежное воздушное печенье с головокружительным кокосовым ароматом.
Ингредиенты
Сливочное масло 120 г  сахар 200 г  разрыхлитель 0,5 ч. л.
яйца 2 шт  сметана 120 мл  ванильный сахар 1 ч. л.
мука 450 г  кокосовая стружка 300 г  орехи макадамия 200 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Время готовки30 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В большой миске взбейте масло миксером в течение полуминуты. Добавьте сахар и разрыхлитель, взбейте до однородности. Вбейте яйца, добавьте сметану и ваниль. Хорошо взбейте. Добавьте муку по частям, перемешивая деревянной ложкой. Добавьте кокосовую стружку и мелко нарубленные орехи. Тщательно перемешайте.
Выложите тесто ложкой на застеленный бумагой противень. Выпекайте в течение 10-15 минут до золотистого цвета.
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