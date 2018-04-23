Кокосовое печенье с орехами макадамия

Нежное воздушное печенье с головокружительным кокосовым ароматом.

Ингредиенты

Сливочное масло 120 г сахар 200 г разрыхлитель 0,5 ч. л.

яйца 2 шт сметана 120 мл ванильный сахар 1 ч. л.

мука 450 г кокосовая стружка 300 г орехи макадамия 200 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В большой миске взбейте масло миксером в течение полуминуты. Добавьте сахар и разрыхлитель, взбейте до однородности. Вбейте яйца, добавьте сметану и ваниль. Хорошо взбейте. Добавьте муку по частям, перемешивая деревянной ложкой. Добавьте кокосовую стружку и мелко нарубленные орехи. Тщательно перемешайте.

Выложите тесто ложкой на застеленный бумагой противень. Выпекайте в течение 10-15 минут до золотистого цвета.