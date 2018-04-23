Турецкая бабушка завела инстаграм, и за ее нехитрым бытом следит 90 тысяч человек

Бабушка из Турции по имени Некла публикует в инстаграме фотографии своей повседневной жизни — такие непривычно простые и будничные, что на нее подписались уже 90 тысяч человек. Некла показывает им, как стирает одежду, готовит, покупает хлеб, выносит мусор и меняет батарейки в пульте. Правда, ее аккаунт закрыт: возможно, так блогерша спасается от спама.

Первая публикация — «Три вилки и три розетки» — появилась в аккаунте 25 февраля.

«Мою посуду».

«Выбрасываю мусор».

«Мой перец».

«Дверь не закрывается».

«Готовлю курицу».

«Купила искусственный красивый цветок».

Отрывной календарь.

«Мой старый телефон».

Есть и то, что объединяет Неклу с обычными пользователями инстаграма: фото еды, котиков и красивых предметов.

«Торт с семенами кунжута».

«Завтрак».

«Я люблю готовить рыбу».

«Вкусный рахат-лукум».

«Красивые морские ракушки».