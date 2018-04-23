Турецкая бабушка завела инстаграм, и за ее нехитрым бытом следит 90 тысяч человек 

Бабушка из Турции по имени Некла публикует в инстаграме фотографии своей повседневной жизни — такие непривычно простые и будничные, что на нее подписались уже 90 тысяч человек. Некла показывает им, как стирает одежду, готовит, покупает хлеб, выносит мусор и меняет батарейки в пульте. Правда, ее аккаунт закрыт: возможно, так блогерша спасается от спама.
Первая публикация — «Три вилки и три розетки» — появилась в аккаунте 25 февраля.
«Мою посуду».
«Выбрасываю мусор».
«Мой перец».
«Дверь не закрывается».
«Готовлю курицу».
«Купила искусственный красивый цветок».
Отрывной календарь.
«Мой старый телефон».
Есть и то, что объединяет Неклу с обычными пользователями инстаграма: фото еды, котиков и красивых предметов.
«Торт с семенами кунжута».
«Завтрак».
«Я люблю готовить рыбу».
«Вкусный рахат-лукум».
«Красивые морские ракушки».