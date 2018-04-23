Грушевый пирог с корицей

Удивите гостей изысканным грушевым пирогом с корицей!

Ингредиенты

Миндаль в тесто 80 г миндаль в крем 150 г мука пшеничная в тесто 6 ст.л мука в крем 0,5 ст.л сахар-песок в тесто 2 ст.л сахар в крем 4-5 ст.л сахар в сироп 4 ст.л яйцо куриное в тесто 1 шт яйцо в крем 2 шт масло сливочное в тесто 125 г масло сливочное в крем 120 г ром в крем 2 ст. л груша свежая для сиропа 4 шт сок лимона 3-4 ст. л вода для сиропа 300 мл корица по вкусу

Способ приготовления

1. Подготавливаем груши: снимаем кожицу, разрезаем пополам, удаляем сердцевину и сбрызгиваем лимонным соком.

Время готовки2 ч Количество персон5 чел КухняМеждународная

2. Засыпаем груши сахаром, заливаем водой и ставим на огонь на 15 минут. Сироп готов. Вынимаем груши из сиропа и остужаем.

3. Замешиваем тесто: измельченный миндаль, сахар, муку и масло рубим ножом или в комбайне до образования крошки. Добавляем яйцо и быстро замешиваем тесто. Важно не давать тесту нагреваться, а маслу таять.

4. Распределяем тесто по кулинарной форме и убираем в холодильник на 30 минут.

5. Теперь готовим миндальный крем на основе масла и яиц: растираем мягкое масло, сахар и яйца. Дальше добавляем муку, измельченный миндаль и ром Все перемешиваем до густой массы и выкладываем миндальный крем на тесто.

6. Сверху выкладываем груши и отправляем пирог в нагретую до 180-200 градусов духовку на 40-45 минут. Как только верх примет темно-золотистый цвет — готово.

Важно: чем меньше форма в диаметре, тем дольше нужно выпекать, иначе крем под грушами не пропечется.

7. Пока выпекается торт, подогреваем сироп от груш на огне немного выше среднего. Готовый торт смазываем грушевым сиропом и посыпаем сверху корицей.

Даем торту немного остыть и можно подавать на стол.

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