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Грушевый пирог с корицей
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Грушевый пирог с корицей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Удивите гостей изысканным грушевым пирогом с корицей!
Ингредиенты
Миндаль в тесто 80 г  миндаль в крем 150 г  мука пшеничная в тесто 6 ст.л  мука в крем 0,5 ст.л  сахар-песок в тесто 2 ст.л  сахар в крем 4-5 ст.л  сахар в сироп 4 ст.л  яйцо куриное в тесто 1 шт  яйцо в крем 2 шт  масло сливочное в тесто 125 г  масло сливочное в крем 120 г  ром в крем 2 ст. л  груша свежая для сиропа 4 шт  сок лимона 3-4 ст. л  вода для сиропа 300 мл  корица по вкусу
Способ приготовления
1. Подготавливаем груши: снимаем кожицу, разрезаем пополам, удаляем сердцевину и сбрызгиваем лимонным соком.
Время готовки2 ч Количество персон5 чел  КухняМеждународная
2. Засыпаем груши сахаром, заливаем водой и ставим на огонь на 15 минут. Сироп готов. Вынимаем груши из сиропа и остужаем.
3. Замешиваем тесто: измельченный миндаль, сахар, муку и масло рубим ножом или в комбайне до образования крошки. Добавляем яйцо и быстро замешиваем тесто. Важно не давать тесту нагреваться, а маслу таять.
4. Распределяем тесто по кулинарной форме и убираем в холодильник на 30 минут.
5. Теперь готовим миндальный крем на основе масла и яиц: растираем мягкое масло, сахар и яйца. Дальше добавляем муку, измельченный миндаль и ром Все перемешиваем до густой массы и выкладываем миндальный крем на тесто.
6. Сверху выкладываем груши и отправляем пирог в нагретую до 180-200 градусов духовку на 40-45 минут. Как только верх примет темно-золотистый цвет — готово.
Важно: чем меньше форма в диаметре, тем дольше нужно выпекать, иначе крем под грушами не пропечется.
7. Пока выпекается торт, подогреваем сироп от груш на огне немного выше среднего. Готовый торт смазываем грушевым сиропом и посыпаем сверху корицей.
Даем торту немного остыть и можно подавать на стол.
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