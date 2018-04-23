Курица — блюдо с множеством вариаций, которое не может надоесть

Курица один из немногих продуктов, который практически никогда не приедается. Весь фокус в том, что эта птица хорошо переносит любую термическую обработки и дружит с любыми приправами и добавками. В духовке или на сковороде, с чесноком или яблоками — здесь есть с чем экспериментировать, и главное — всегда получается вкусно. Используя разные добавки и способы приготовления, из птицы можно приготовить множество самых разных блюд, которые никогда не надоедят.

— Курица в томатном соусе —

Ингредиенты на 4 порции:

2 ч.л. оливкового масла 1 кг куриных бедер на кости с кожей 1 средний лук, нарезать 2 больших зубчика чеснока, измельчить или пропустить через пресс 3 веточки свежего тимьяна Одна 800-гр банка целых очищенных томатов 1/2 чашки оливок без косточек 1 большая луковица фенхеля, нарезать Соль, перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °C. В жаровне (или в кастрюле) нагреть оливковое масло на среднем огне. Приправить куриные бедра солью и выложить кожей вниз и обжарить до коричневого цвета, около 8 минут. Переложить на тарелку и отложить в сторону.

В ту же жаровню выложить лук, чеснок, фенхель и тимьян. Готовить, пока лук не начнет становиться нежным, около 8 минут. Добавить помидоры и их сок, оливки. Разбить помидоры лопаткой или деревянной ложкой. Выложить курицу кожей вверх.

Переставить жаровню в духовку и выпекать в течение 40-45 минут до готовности курицы. Подавать в горячем виде с салатными листьями или зеленью.

— Пайярд из курицы —

Ингредиенты на 2 порции:

2 куриные грудки на кости с кожей весом по 230 г каждая Муки на подпыл 3 ст.л. сливочного масла 1 лимон, разрезать пополам Крупнозернистая соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Аккуратно отделить кость от куриных грудок, стараясь оставить кожу нетронутой. Поместить грудки между 2 листами полиэтиленовой пленкой и отбить курицу до толщины 1 см. Приправить отбивные солью и перцем. Посыпать мукой, стряхнуть излишки.

Растопить масло в маленькой кастрюле. Ложкой снять образовавшуюся пену. Перелить масло в большую жаропрочную сковороду, поставить на средний огонь. Когда масло нагреется, выложить курицу кожей вниз. Жарить, периодически надавливая на курицу лопаткой, пока кожа не подрумянится, 5-6 минут.

Переставить сковороду в духовку. Выпекать курицу до готовности, 3-4 минуты. Снять грудки со сковороды и дать постоять 5 минут. Подавать с половинками лимона и салатом.

— Ароматная курица с кускусом—

Ингредиенты на 4 порции:

3 ст.л. оливкового масла 1,2 кг куриных бедер 1 лук, нарзеать 1 зубчик чеснока, мелко нарезать 240 мл куриного бульона 2 лимона, нарезать кружочками 1 чашка (здесь и далее объемом 240 мл) испанских зеленых оливок, вымыть и разрезать пополам по длине Пара веточек тимьяна Соль, перец 0,5-1 чашки кускуса

Приготовление:

В большой, глубокой сковороде нагреть 2 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Выложить курицу и жарить, периодически переворачивая, до золотисто-коричневого цвета, от 6 до 8 минут. Переложить на тарелку и отложить в сторону.

В той же сковороде на среднем огне, помешивая, обжарить до мягкости лук, около 3 минут. Добавить чеснок и продолжать готовить в течение приблизительно 1 минуты. Влить куриный бульон и деглазировать дно сковороды. Вернуть курицу и добавить лимоны, оливки и тимьян. Слегка посолить и поперчить. Довести жидкость до кипения, накрыть крышкой и тушить на медленном огне до готовности, около 50 минут.

Примерно за 10 минут до готовности курицы, в маленькой кастрюле довести до кипения 1 1/4 чашки воды. Добавить оставшуюся 1 столовую ложку оливкового масла и кускус. Снять с огня, накрыть крышкой и дать постоять 3 минуты. Готовый кускус и курицу вместе с соусом и лимонами разложить по тарелкам и сразу же подавать.

— Курица, запеченная целиком —

Ингредиенты:

1 целая курица (1,4-1,8 кг), удалить позвоночник 60 мл оливкового масла 2 ст.л. сливочного масла 3 ст.л. свежего лимонного сока 1/4 ч.л. измельченного красного перца хлопьями 2 зубчика чеснока, очистить и раздавить Крупнозернистая соль, перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Положить птицу кожей вниз и надавить, чтобы она расплющилась. Обсушить насухо бумажным полотенцем и щедро приправить с обеих сторон солью и перцем.

Разогреть большую жаропрочную сковороду на сильном огне. Добавить 1 столовую ложку сливочного масла и оливкового масла. Выложить курицу кожей вниз и слегка подрумянить в течение 3-4 минут. Перевернуть курицу и поставить сковороду в духовку. Выпекать примерно 40-45 минут или до тех пор, пока термометр, вставленный в самую толстую часть бедра, не зарегистрирует 70 °C. Дать птице отдохнуть примерно 10 минут, покрыв ее алюминиевой фольгой.

Добавить 1 столовую ложку лимонного сока и оставшееся масло в сковороду, в которой жарилась курица, и перемешать с соками от птицы. Взбить в миске оставшиеся 3 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки лимонного сока, красный перец хлопьями, чеснок и щепотку соли. Разрезать курицу на части, сбрызнуть лимонным соусом и полить соками из сковороды. Подавать сразу же.

— Куриные ножки с апельсинами и фенхелем —

Ингредиенты на 2 порции:

1 большая луковица фенхеля, нарезать ломтиками Сок и цедра 1 лимона Сок и цедра 1 апельсина 6 куриных голеней

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Положить фенхель на противень, предпочтительно одним слоем. Посыпать цедрой и полить соком лимона и апельсина. Сверху выложить курицу. Добавить 120 мл воды и щедро сбрызнуть оливковым маслом. Посолить.

Накрыть фольгой и выпекать в течение 30 минут. Снять фольгу и курицу перевернуть. Выпекать в течение еще 20-30 минут или до готовности курицы.

Подавать с салатом из овощей и зелени.

— Отбивные с фисташками и вялеными помидорами —

Ингредиенты:

2 отбитые куриные грудки (по 100 г каждая) 50 г очищенных фисташек 40 г вяленых томатов 50 г панировочных сухарей 1 яйцо 50 мл молока Оливковое масло Паприка, соль, перец по вкусу

Приготовление:

Некоторое количество фисташек и томатов оставить для украшения. Положить вяленые помидоры, которые будут использоваться для декора, в миску с теплой водой. Фисташки нарезать.

Фисташки измельчить в блендере и отложить в сторону. Измельчить вяленые помидоры. В миске смешать фисташки, вяленые помидоры и панировочные сухари. Переложить на большую плоскую тарелку.

В большую миску разбить яйцо, добавить молоко, паприку, соль и перец и перемешать. Курицу приправить солью. Опустить каждый кусочек сначала в миску с яйцом, дать стечь излишкам, а затем обвалять в панировке. Дать постоять 1 минуту.

В большой кастрюле разогреть немного масла. Когда оно нагреется, выложить грудки. Жарить на сильном огне, периодически переворачивая, до золотистого цвета и готовности. Обсушить бумажным полотенцем. Перед подачей посыпать отложенными фисташками и вялеными томатами.

— Курица по рецепту Томасса Келлера —

Ингредиенты:

Одна 1-1,4 кг. курица 2 ч.л. рубленого тимьяна Сливочное масло Дижонская горчица Крупнозернистая соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °C. Курицу насухо обсушить бумажными полотенцами внутри и снаружи. Полость приправить солью и перцем, связать хвостик и ножки.

Приправить курицу по всей поверхности примерно 1 столовой ложкой соли. По вкусу поперчить. Выпекать около 50-60 минут до готовности. Достать курицу из духовки и посыпать тимьяном. Полить птицу соками и дать ей отдохнуть в течение 15 минут на разделочной доске.

Снять шпагат. Срезать крылья и ноги. Птицу нарезать и смазать все кусочки мяса сливочным маслом. Подавать курицу с дижонской горчицей.