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«Крем-брюле» из яблок
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«Крем-брюле» из яблок 

Карельские вести 1 час назад
Воздушный яблочный десерт с хрустящей карамельной корочкой.
Ингредиенты
Яблоки 4 шт  яблочный сидр 750 мл  сахар 200 г  яичные желтки 6 шт  Способ приготовления
Сидр смешайте с сахаром в кастрюльке и доведите до кипения.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яблоки очистите, нарежьте небольшими кусочками и положите в сидр. С помощью блендера или миксера превратите в пюре.
Доведите до кипения и варите около 10-15 минут, пока смесь не загустеет.
Снимите яблочное пюре с огня и начните взбивать, добавляя желтки.
Когда смесь станет однородной, разложите ее по формочкам, слегка охладите. Затем посыпьте сахаром и превратите его в карамель с помощью горелки. Охладите и подавайте.
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