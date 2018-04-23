«Крем-брюле» из яблок

Воздушный яблочный десерт с хрустящей карамельной корочкой.

Ингредиенты

Яблоки 4 шт яблочный сидр 750 мл сахар 200 г яичные желтки 6 шт Способ приготовления

Сидр смешайте с сахаром в кастрюльке и доведите до кипения.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Яблоки очистите, нарежьте небольшими кусочками и положите в сидр. С помощью блендера или миксера превратите в пюре.

Доведите до кипения и варите около 10-15 минут, пока смесь не загустеет.

Снимите яблочное пюре с огня и начните взбивать, добавляя желтки.

Когда смесь станет однородной, разложите ее по формочкам, слегка охладите. Затем посыпьте сахаром и превратите его в карамель с помощью горелки. Охладите и подавайте.