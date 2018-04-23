Рецепт дня: Фруктовый пирог

Рецепт фруктового пирога от Sobesednik.ru для тех, кто не представляет свою жизнь без сладкого.

Как же без сладкого? Кусочек пирога к чаю — фруктового или ягодного! Потому что соскучились за долгую зиму без ярких красок! И ничего, что за окном еще холодно, найдем начинку для сладкой выпечки в морозилках да в компотах, и будет нам почти что лето!

Компот выпили, а фрукты остались? Или в холодильнике скучает банка консервированных персиков? Или, может, вы совсем забыли о ягодах, которые заморозили летом? Испеките пирог, порадуйте семью и себя!

Понадобится:

2 яйца

150 г сахара

30 г масла

300 г муки

200 г сладкого фруктового или ванильного йогурта

100 г молока

ванилин

сода или разрыхлитель

400 г ягод замороженных или из компота

500 г персиков или абрикосов консервированных

Как готовить:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте маслом форму для выпекания и посыпьте ее мукой.

Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте йогурт, молоко, муку, ванилин и разрыхлитель, перемешайте. Распределите получившееся тесто в форме, выложите сверху фрукты-ягоды без сиропа и поставьте печься на 45–50 мин.

Посыпьте пирог сахаром или пудрой и подавайте, нарезав на квадраты.

Совет:

В этом пироге йогурт можно заменить на кефир, добавив в тесто больше сахара и ванилина, фрукты и ягоды можно использовать любые — даже сухофрукты, которые надо предварительно запарить или отварить в небольшом количестве воды.