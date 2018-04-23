Рецепт дня: Фруктовый пирог 

Рецепт фруктового пирога от Sobesednik.ru для тех, кто не представляет свою жизнь без сладкого.
Как же без сладкого? Кусочек пирога к чаю — фруктового или ягодного! Потому что соскучились за долгую зиму без ярких красок! И ничего, что за окном еще холодно, найдем начинку для сладкой выпечки в морозилках да в компотах, и будет нам почти что лето!
Компот выпили, а фрукты остались? Или в холодильнике скучает банка консервированных персиков? Или, может, вы совсем забыли о ягодах, которые заморозили летом? Испеките пирог, порадуйте семью и себя!
Понадобится:
2 яйца
150 г сахара
30 г масла
300 г муки
200 г сладкого фруктового или ванильного йогурта
100 г молока
ванилин
сода или разрыхлитель
400 г ягод замороженных или из компота
500 г персиков или абрикосов консервированных
Как готовить:
Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте маслом форму для выпекания и посыпьте ее мукой.
Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте йогурт, молоко, муку, ванилин и разрыхлитель, перемешайте. Распределите получившееся тесто в форме, выложите сверху фрукты-ягоды без сиропа и поставьте печься на 45–50 мин.
Посыпьте пирог сахаром или пудрой и подавайте, нарезав на квадраты.
Совет:
В этом пироге йогурт можно заменить на кефир, добавив в тесто больше сахара и ванилина, фрукты и ягоды можно использовать любые — даже сухофрукты, которые надо предварительно запарить или отварить в небольшом количестве воды.