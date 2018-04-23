Ещё
Медово-банановые блонди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медово-банановые блонди 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Блонди — американский десерт, похожий на брауни, но без шоколада.
Ингредиенты
Яблочное пюре 60 мл  растительное масло 2 ст. л.
коричневый сахар 2 ст. л.
мед 60 мл  бананы (очень спелые) 3 шт  яйца 1 шт  ванильный экстракт 1 ч. л.
мука 150 г  разрыхлитель 1 ч. л.
соль 1 щепотка
арахисовое масло 150 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте растительным маслом небольшую прямоугольную форму для выпечки и застелите ее бумагой.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Бананы разомните вилкой. Сложите их в большую миску, добавьте яблочное пюре и взбейте миксером до однородности. Добавьте ванильный экстракт, мед и яйцо, снова взбейте.
В небольшой емкости смешайте муку с разрыхлителем и солью. Всыпьте в миску с банановой смесью и быстро перемешайте.
Выложите тесто в форму, разровняйте. Сверху с помощью чайной ложки каплями выложите арахисовое масло.
Выпекайте около 25-30 минут. Готовность проверяйте с помощью зубочистки. Выньте из духовки, охладите в течение 10 минут. Затем переложите на решетку для полного охлаждения. Нарежьте на квадратики и подавайте.
Карельские вести: последние новости
«Крем-брюле» из яблок Грушевый пирог с корицей Блины на топленом молоке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она во всем видела риск разврата»38
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею19
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
После «50 оттенков» Джонсон пошла к психотерапевту
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами20
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение