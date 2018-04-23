Медово-банановые блонди

Блонди — американский десерт, похожий на брауни, но без шоколада.

Ингредиенты

Яблочное пюре 60 мл растительное масло 2 ст. л.

коричневый сахар 2 ст. л.

мед 60 мл бананы (очень спелые) 3 шт яйца 1 шт ванильный экстракт 1 ч. л.

мука 150 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 1 щепотка

арахисовое масло 150 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте растительным маслом небольшую прямоугольную форму для выпечки и застелите ее бумагой.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Бананы разомните вилкой. Сложите их в большую миску, добавьте яблочное пюре и взбейте миксером до однородности. Добавьте ванильный экстракт, мед и яйцо, снова взбейте.

В небольшой емкости смешайте муку с разрыхлителем и солью. Всыпьте в миску с банановой смесью и быстро перемешайте.

Выложите тесто в форму, разровняйте. Сверху с помощью чайной ложки каплями выложите арахисовое масло.

Выпекайте около 25-30 минут. Готовность проверяйте с помощью зубочистки. Выньте из духовки, охладите в течение 10 минут. Затем переложите на решетку для полного охлаждения. Нарежьте на квадратики и подавайте.