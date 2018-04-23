Правильный континентальный завтрак — сытный, разнообразный и, конечно, вкусный. Как этого добиться? Вот несколько советов:
Выбирайте продукты, которые не нужно готовить дополнительно.
Используйте местные продукты.
Дополните завтрак сезонными фруктами.
Не забудьте горячий кофе.
Разнообразьте завтрак несколькими сортами мяса и сыра.
Готовая гранола сэкономит массу времени.
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Континентальный завтрак
Комплексный завтрак из фруктов, хлеба, молочных продуктов, яиц, сырных и мясных нарезок, который обычно подают в отелях и гостиницах. Континентальный завтрак СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: ккал
Ингредиенты
Яйца (варёные) 4 шт. Хлеб 12 кусочков Сыр (нарезка) 200 г Ветчина 200 г Ветчина (прошутто) 100 г Масло (сливочное) 100 г Йогурт 4 стакана Гранола 200 г Фрукты (свежие) 1 кг Сок (по вкусу) 1 л Кофе 500 мл Сервируйте на большом подносе нарезанный хлеб, прошутто, ветчину и сыр.
Сливочное масло выложите в миску. Сок налейте в красивый графин, а кофе — в кофейник.
Яйца, фрукты и гранолу выложите в миски. Рядом поставьте йогурт.
Все ингредиенты для завтрака лучше всего поставить рядом друг с другом.
Готово! Каждый член семьи сможет выбрать то, что ему по вкусу именно сегодня, и собрать собственный разнообразный завтрак.
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Запись «Как приготовить континентальный завтрак дома» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.