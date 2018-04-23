3 очень вкусных и очень хлебных рецепта

Если хлеб кажется тебе скучной «прикуской» или основой для бутерброда, то лишь потому, что ты не умеешь готовить из него блюда. Не замысловатые сэндвичи и не салаты, куда шеф-повара забрасывают здоровенные глыбы заветрившегося хлеба, выдавая все это за высокую кухню, а настоящие блюда. Они до смешного просты в приготовлении, но поражают своим вкусом. И пускай тебя не удивляет, что мы пишем про хлеб. Да, родной, калорийно, но очень вкусно. Никто от хлеба еще не умирал, даже твои режим и диета.

1. Спагетти в хлебе

Многие считают, что нет большего извращения, чем есть макароны с хлебом. Специально для этих людей чей-то особенно извращенный ум придумал такую странную штуку, как спагетти в хлебе, или, как ее еще называют, «итальянская шаверма». Так оно и есть, ведь фактически ты ешь спагетти не вилкой и ложкой, а как обыкновенный фастфуд. Блюдо кажется безумием ровно до первого куся: странное и в то же время прекрасное сочетание хрустящей хлебной корочки и сочных спагетти порождает необыкновенное ощущение. Это не похоже на хлеб с макаронами или запеканку. Одновременно смешивается тот восторг, когда ты в детстве по пути домой грыз корочку еще теплого, только что купленного хлеба, и когда ешь лучшую, самую сытную карбонару в своей жизни. Кстати, насчет соусов: нет строгой рецептуры. Выбирай тот, который больше всего возбуждает твои вкусовые сосочки. Можно даже сделать пасту из морепродуктов — это не считается преступлением. А можно просто залить обжаренными луком и помидорами в собственном соку. А вот что касается булки, то лучше выбрать чиабатту, а не багет, и уж тем более «кирпич». Ее кисловатый привкус и тягучесть как нельзя лучше дополняют блюдо. С сыром все понятно: он запечатывает булку и дает блюду недостающей «сырности». А вот сухой чеснок вносит в коллекцию ароматов свою большую лепту, делая блюдо законченным. Ингредиенты: — 1 буханка чиабатты; — 300 г. приготовленных спагетти; — ингредиенты для твоего любимого соуса (карбонара, болоньезе и т.п.); — 100 г. тертого сыра моцарелла; — оливковое масло; — приправы на твой вкус; — 1 ч. л. сухого чеснока; Приготовление: Разогрей духовку до 350 градусов. Возьми буханку итальянского хлеба и аккуратно удали мякоть. Фактически должен остаться «карман» из корки. В сковороде сделай любой приятный тебе соус для спагетти: хочешь — карбонару, хочешь — просто обжарь лук, помидоры и салями. Все зависит от содержимого холодильника и твоих личных предпочтений. Смешай соус с предварительно отваренными спагетти. А теперь самое сложное: нужно поместить спагетти в хлеб. Для этого заранее находим форму: сковороду или противень — не имеет значения. Застилаем ее фольгой и укладываем на нее булку. Аккуратно накладываем в нее спагетти. Не переживай, если хлеб размокнет — это не самая большая проблема. Смажь булку оливковым маслом, посыпь сверху моцареллой (ввиду ее отсутствия можно воспользоваться брынзой, сулугуни или адыгейским сыром), приправами, сухим чесноком и поставь в предварительно разогретую духовку. Запекай в течение 20 минут до тех пор, пока хлеб не станет румяным и сильно хрустящим. 6 рецептов, которые превратят макароны в изысканное блюдо

2. Хлебный омлет

Если дома полно старого, черствого, как твое сердце, хлеба, то есть у нас предложение, как его использовать. И это гораздо вкуснее, чем бросать его в суп в качестве заветрившихся гренок. По сути это омлет с сухарями, но ведь важна не столько форма, сколько вкус. А он бесподобен. Не имеет значения, какой хлеб ты выберешь: можно черный, белый, для тостов, а можно — остатки батона. То же и с сыром: бери любой, лишь бы хорошо плавился. Чеддер, грюйер, голландский — главное, чтобы он был похож на сыр. Увы, в современных реалиях это сложно. Вкус этого блюда зависит исключительно от набора приправ в твоих закромах и дополнительных ингредиентов. Горчица, острый соус, паприка, розмарин, тимьян, лимонная цедра — ничто не истина, все дозволено. А в качестве добавки лучше всего использовать помидоры черри, бекон и грибы. Можно даже все вместе. Ингредиенты: — 200 г. сухарей; — 300 мл. молока; — 2 яйца; — 300 г. сыра; — приправы по вкусу; — добавки по желанию; — соль Приготовление: Нарежь хлеб кубиками. Выложи на противень и поставь в духовку, разогретую до 150 градусов. Достаточно 5-10 минут, чтобы сухари были готовы. В большой чашке взбей яйца и молоко до однородной массы. Добавь в получившуюся смесь соль и любые приправы. Затем добавь предварительно натертый сыр и сухари. Аккуратно перемешай. Предварительно обжарь грибы, бекон, помидоры черри. Дай им немного остыть, затем добавь к остальным ингредиентам. Придави хлеб руками или ложкой — он должен утопать в яично-молочной жидкости. Если хлеба слишком много, то подлей немного молока. Вылей получившуюся прелесть в подготовленную форму и запекай в духовке при 180 градусах. Спустя 20 минут посыпь омлет сыром и держи в духовке до тех пор, пока присыпка не расплавится. Как правильно готовить три главных мужских блюда

3. Французская пицца

А в таком виде пицца даже вкуснее: нет корочек, которые никто не ест. К тому же не придется замешивать или покупать тесто — достаточно купить багет. Непременно багет — иначе это будет уже не французская пицца. В сущности, нет разницы, на что выкладывать начинку, ведь еще в «Энеиде», написанной 200 лет назад, была описана своеобразная предшественница пиццы, когда скитальцы клали плоды на сухие хлебные лепешки, исполнив тем самым пророчество. А чем хуже багет? Ингредиенты: — 1 багет; — 1 зубчик чеснока; — 150 г. томатного соуса; — 100 г. тертого сыра; — 100 г. салями; — острый соус по вкусу; — 2 столовые ложки крупно нарезанного свежего базилика. Приготовление: Разогрей духовку до 230 градусов. Разрежь хлеб пополам — только не поперек, а вдоль. Отправь его в духовку на 5 минут, чтобы внутренняя сторона подсохла. Продави зубчик чеснока через чеснокодавку. Если таковой нет, то можно растереть его в ступке или мелко-мелко нарезать. Натри им внутреннюю часть багета. Намажь на хлеб томатный соус, выложи салями, сыр, приправь острым соусом. Выпекай при той же температуре до тех пор, пока сыр не расплавится. Готовое блюдо посыпь крупно нарезанным базиликом.