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Медово-яблочные маршмеллоу
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Медово-яблочные маршмеллоу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Маршмеллоу — одно из любимых детских лакомств. Попробуйте приготовить его сами!
Ингредиенты
Яблочный концентрат 500 мл  желатин 4 ст. л.
сахар 300 г  мед 180 мл  кукурузный крахмал 300 г  соль 1 щепотка
Способ приготовления
Слегка смажьте маслом небольшой противень или форму для выпечки.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смешайте 250 мл яблочного концентрата с желатином. Взбейте венчиком до нежной текстуры.
Оставшийся яблочный концентрат влейте в большую кастрюлю, добавьте мед, сахар и соль. Поместите на средний огонь. Доведите до кипения. Когда смесь закипит, пройдитесь по стенкам влажной кисточкой, чтобы убрать кристаллы сахара. Варите сироп, не перемешивая, пока он не достигнет температуры 120 градусов. Снимите с огня и аккуратно вмешайте желатиновую смесь.
Взбейте смесь миксером на высокой скорости в течение 12 минут. Выложите с помощью смазанной маслом лопатки в подготовленную форму. Оставьте застывать при комнатной температуре минимум на 4 часа.
Нарежьте массу на кусочки смазанным маслом ножом и обваляйте в кукурузном крахмале.
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