Ещё
Фисташковое печенье с джемом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фисташковое печенье с джемом 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Нежное песочное печенье из фисташек с вашим любимым джемом.
Ингредиенты
Фисташки (очищенные) 250 г  мука 350 г  сахар 150 г  разрыхлитель 1 ч. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 220 г  лимонная цедра 1 ст. л.
яйца 2 шт  ванильный экстракт 1 ч. л.
джем 120 мл  сахарная пудра по вкусу
Способ приготовления
В блендере или кухонном комбайне измельчите 150 г фисташек вместе с 75 г муки. Добавьте оставшуюся муку, сахар, разрыхлитель и соль. Перемешайте.
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте очень холодное, нарезанное кубиками масло и лимонную цедру. Руками или с помощью кухонного комбайна превратите смесь в крошку. Добавьте яичные желтки и ванильный экстракт. Замесите тесто. Заверните его в пленку и поместите в холодильник на 1 час.
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Оставшиеся фисташки измельчите в крошку.
Набирайте тесто ложкой, скатывайте из него шарики. Окунайте их в яичные белки и обваливайте в молотых орехах.
Выложите печенье на противень. В каждом сделайте углубление пальцем. Каждое углубление наполните джемом.
Выпекайте около 20 минут до золотистого цвета. Охладите печенье, затем присыпьте его сахарной пудрой.
Карельские вести: последние новости
Медово-банановые блонди Медово-яблочные маршмеллоу Мороженое из дыни и меда
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она во всем видела риск разврата»38
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею19
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
После «50 оттенков» Джонсон пошла к психотерапевту
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами20
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение