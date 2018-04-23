Фисташковое печенье с джемом

Нежное песочное печенье из фисташек с вашим любимым джемом.

Ингредиенты

Фисташки (очищенные) 250 г мука 350 г сахар 150 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 1 щепотка

сливочное масло 220 г лимонная цедра 1 ст. л.

яйца 2 шт ванильный экстракт 1 ч. л.

джем 120 мл сахарная пудра по вкусу

Способ приготовления

В блендере или кухонном комбайне измельчите 150 г фисташек вместе с 75 г муки. Добавьте оставшуюся муку, сахар, разрыхлитель и соль. Перемешайте.

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте очень холодное, нарезанное кубиками масло и лимонную цедру. Руками или с помощью кухонного комбайна превратите смесь в крошку. Добавьте яичные желтки и ванильный экстракт. Замесите тесто. Заверните его в пленку и поместите в холодильник на 1 час.

Разогрейте духовку до 170 градусов.

Оставшиеся фисташки измельчите в крошку.

Набирайте тесто ложкой, скатывайте из него шарики. Окунайте их в яичные белки и обваливайте в молотых орехах.

Выложите печенье на противень. В каждом сделайте углубление пальцем. Каждое углубление наполните джемом.

Выпекайте около 20 минут до золотистого цвета. Охладите печенье, затем присыпьте его сахарной пудрой.