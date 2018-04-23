Чем может навредить здоровью овсяная каша?

Диетологи призывают не доверять безоговорочно утверждениям о полезности разных здоровых продуктов. Да, овсяная каша — это полезное блюдо, обладающее целым рядом достоинств. Но многие традиционные способы приготовления овсянки делают ее опасной, об этом сообщает Hronika info. Американские диетологи выступили с предостережением о том, что репутацию сверхполезного блюда овсянка получила скорее благодаря маркетинговым уловкам. По девизом полезности производитель предлагает потребителю кашу, которая еще и очень удобна тем, что на ее готовку почти не нужно тратить время.

«Людям удобно верить в то, что готовую овсянку с фруктами и ягодами можно залить кипятком, подождать пять минут и получить суперполезный продукт для здоровья и фигуры», — отметили исследователи.

Однако, по словам экспертов подобная овсянка может содержать в себе много соли и сахара, которые задерживают в организме жидкость, способствуя отечности и увеличению массы тела. Помимо этого, в готовой продукции содержится много искусственных ингредиентов — подсластителей, ароматизаторов, пищевых добавок. Что касается домашнего приготовления, то, как правило, в овсянку щедро добавляются те же соль и сахар, а также молоко, сливочное масло, варенье. Эти дополнительные ингредиенты как раз и делают кашу вредной, так как способствуют росту уровней сахара и холестерина в организме и увеличивают количество потребляемых калорий, высказались диетологи. Медики порекомендовали варить овсяную кашу на воде без добавления соли, сахара и сливочного масла. Вместо этого они предложили класть в кашу орехи, свежие ягоды, фрукты или сухофрукты. В состав овса входит много минеральных веществ, а также аминокислоты, витамины группы В, К и Е, провитамин А. Употребление каши из этой крупы крайне полезно при нервном и физическом истощении, но есть ее стоит не чаще 2-3 раз в неделю. Ранее МедикФорум писал о том, какие продукты по мнению ученых в действительности способствуют продлению жизни.