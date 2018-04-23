Белый хлеб замените ржаным

Не будет обманом утверждение: все москвичи едят хлеб. Причем выбор его обычно диктуется вкусовыми предпочтениями. Нравится — покупаю и ем. Но мало кто задумывается о том, что хлеб бывает очень разный. И некоторые виды этого популярнейшего продукта я бы не назвала полезными для здоровья. Скорее речь идет о вреде.

Белый хлеб — не лучшая еда для тех, кто следит за своим здоровьем. Дело в том, что он имеет высокий гликемический индекс. Проще говоря, содержит «быстрые», как в сахаре, углеводы. Они дают быстрое чувство насыщения голода, но в то же время повышают в организме уровень инсулина, что, в свою очередь, способствует повышению риска возникновения диабета и увеличению веса. Еще один минус белого хлеба — его не самый натуральный состав. При производстве туда добавляют улучшители и разрыхлители, муку отбеливают. В общем, конечный продукт содержит много добавок, не очень нужных нашему организму.

Куда лучше хлеб ржаной. Вот его я рекомендую. При этом нужно опасаться подделок. Часто такой хлеб пекут из пшеничной муки, добавляя немного ржаной, а чтобы придать товарный вид — подкрашивают. В общем, внимательно читайте этикетку: ржаной хлеб на самом деле может быть вовсе не ржаным.

Самый полезный продукт — хлеб цельнозерновой. Мука, из которой он делается, содержит оболочку зерна. Поэтому в хлебе больше клетчатки. А клетчатка, в свою очередь, выводит из организма токсины и холестерин, позволяет не повышаться уровню сахара в крови. К тому же цельнозерновой хлеб, в отличиe от белого, содержит много витаминов и минералов. Он достаточно долго усваивается и дает длительное чувство сытости. Особенно если такой хлеб использовать в качестве основы бутерброда, скажем, с курицей или индейкой.

Как диетолог я бы советовала есть не более 2–5 кусков хлеба в день. При этом средний вес куска — 30 граммов. Если вы занимаетесь спортом, можно есть больше.