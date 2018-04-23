Молоко хранится целый год. Но теряет часть белка, витаминов и кальция

Общество потребителей «Росконтроль» исследовало популярные виды ультрапастеризованного молока.

Эксперты оценили «долгоиграющее » молоко жирностью 3,2 процента брендов «Домик в деревне», «Авида», «Простоквашино», «Сарафаново », «Останкинское», «Село зеленое» и «Валио». Все они могут храниться целый год благодаря особой обработке.

— При ультрапастеризации используется прямое введение острого пара в продукт, и его стерилизация происходит практически мгновенно, — рассказывает главный эксперт Росконтроля Светлана Дмитриева . — К сожалению, ферментная система сырого молока при такой обработке полностью разрушается. Гибнет солидная часть водорастворимых витаминов. Впрочем, это не единственная потеря. В 100 г коровьего молока, согласно нормативу, должно быть 120 мг кальция. Во всех проверенных образцах его несколько меньше: от 100 мг в молоке «Авида» до 114 мг в «Простоквашине».

— Это объясняется тем, что определенное количество солей кальция теряется в процессе технологической обработки, — пояснила Светлана Дмитриева.

Но есть и хорошая новость: ни в одном из образцов нет растительных жиров, которыми довольно часто фальсифицируют молочную продукцию.

Чаще — более жирную (например, сыр и сметану), а цельное молоко — относительно редко. Не выявила экспертиза и антибиотиков. Все проверенные образцы можно считать безопасными для здоровья.

И все-таки кое в чем потребителей все-таки дезинформировали.

— Не все изготовители верно указали пищевую ценность своей продукции. В большей части образцов (кроме «Простоквашина » и «Сарафанова») белка оказалось меньше, чем заявлено, — рассказала Светлана Дмитриева. — Для «Домика в деревне» это обернулось занесением в список с замечаниями, поскольку белка в данном молоке оказалось даже меньше, чем полагается по ГОСТу и чем предписывает технический регламент.

Диетолог Анна Кудрявцева считает, что недостаток белка и кальция — серьезная проблема.

— Для чего люди пьют молоко? Именно для получения белка и кальция, — рассказывает эксперт. — Молочный белок — строительный материал мышечной ткани. Кальций — костного аппарата. Молоко с недостатком этих компонентов — как недостаточно соленая соль. Такой же странный продукт.

Не слишком довольны остались эксперты и органолептическими показателями молока. Нареканий не вызвали только «Домик в деревне» и «Валио». А в молоке «Простоквашино » и «Село зеленое », например, эксперты почувствовали солоноватый привкус, в «Авиде» — кормовой, в «Селе зеленом», «Сарафанове » и «Останкинском» — запах и привкус кипячения. В целом же шесть из семи образцов эксперты порекомендовали к покупке.