Вода из скважины полезнее, чем ледниковая и минералка

Скоро лето, навалится жара, и мы начнем активно покупать питьевую воду. Как выбрать наиболее полезную? От какой воды лучше вообще отказаться? Советы дают врачи.

Вода, как известно, бывает столовая питьевая, минеральная лечебно-столовая и детская.

— Покупая воду, внимательно смотрите этикетку. Если нет показаний врача, то минеральную лучше не пить. Тем более в больших количествах, — рассказывает кандидат медицинских наук Андрей Реутов. — Если постоянно пить минералку, то можно нажить мочекаменную болезнь.

Итак, идеальная для здоровых людей вода — столовая питьевая. Но и она бывает очень разная: артезианская, родниковая и даже «из централизованного источника водоснабжения». Проще говоря, очищенная из-под крана. Эту воду врачи пить не рекомендуют. Дело в том, что в наши краны она, как правило, попадает из рек, озер и водохранилищ. И в этой воде из поверхностных источников и так немного полезных элементов. А использование современных методов очистки, то есть промышленных фильтров, зачастую вообще сводит их содержание к нулю. Врач-гигиенист Андрей Мосов поясняет:

— Есть такое понятие — физиологическая полноценность питьевой воды. Если в воде не хватает каких-то минералов и микроэлементов, то полноценной и полезной для человека она не будет. Если в воде нет кальция и магния, значит, потребление такой воды будет способствовать развитию дефицита этих веществ в организме. Кальций — это основной элемент нашей костной системы, магний необходим для нормальной работы нервной системы и сердца. Недостаток фтора вызывает кариес, недостаток йода — болезни щитовидной железы.

Какую же воду купить? Лучше всего, как считают эксперты, родниковую, талую или из артезианской скважины. Такая вода богата столь необходимыми нам микроэлементами. Впрочем, есть нюансы. Главное при выборе ледниковой, горной или талой воды — внимательно читать этикетку. Если на бутылке написано «вода талая минеральная» или «вода ледниковая минеральная », это явное введение в заблуждение. Талая и ледниковая вода — самая что ни на есть пресная, минеральных веществ в ней меньше, чем в речной или артезианской, и в разы меньше, чем в минеральной лечебно-столовой воде. Об этом знают все туристы, которые хоть раз готовили чай из растаявшего льда или снега. Читая этикетку, обратите внимание и на место производства воды.

— Если это Московская область, то в лучшем случае до завода эту воду везли за тысячу километров неизвестно в каких условиях. А в худшем — это фальсификат, вода из водопровода, которую выдают за ледниковую, — пояснил Андрей Мосов.

Горная, ледниковая или талая вода должна разливаться на производствах, расположенных у подножий гор. Например, в Карачаево-Черкесии есть несколько предприятий, где производится такая вода. А еще важно, чтобы вода была не первой, а высшей категории.

— Она не только безопасна, но и оптимальна по качеству и физиологически полноценна по содержанию основных макро— и микроэлементов, — пояснил Андрей Мосов. — Требования к воде высшей категории по содержанию токсичных элементов в среднем в пять раз выше, чем к воде первой категории. А вот для полезных элементов установлены четкие рамки: не менее и не более определенного количества на литр продукта.

СПРАВКА

Для поддержания водного баланса в организме врачи рекомендуют ежедневно выпивать 30 миллилитров воды (чай, кофе и другие напитки не в счет) на 1 килограмм массы тела. Если ваш вес, например, 70 килограммов, нужно выпивать в день 2,1 литра воды. В жару и при высоких физических нагрузках норма выше — 35 мл на килограмм веса.