Французские тосты с яблоком и шоколадом

Идеальное блюдо для завтрака — простое в приготовлении и невероятно вкусное.

Ингредиенты

Хлеб 8 ломтиков

яблоко 1 шт шоколад 2 плитки

мука 1 ст. л.

яйца 2 шт сливочное масло 1 ст. л.

молоко 200 мл сахар 1 ст. л.

Способ приготовления

Одно яйцо взбейте венчиком с мукой и растопленным сливочным маслом, чтобы не образовывались комки.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Яблоко очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Каждую шоколадку разломайте пополам. На 4 кусочка хлеба разложите яблоки, сверху положите шоколад. Сверху полейте яичной смесью. Накройте оставшимися кусочками хлеба и хорошо прижмите их, чтобы хлеб склеился.

В большой миске смешайте молоко, яйцо и сахар. Окуните тосты в полученную смесь с двух сторон.

В большой сковороде разогрейте сливочное масло. Обжарьте тосты с двух сторон до золотистого цвета.