Ещё
Французские тосты с яблоком и шоколадом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Французские тосты с яблоком и шоколадом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Идеальное блюдо для завтрака — простое в приготовлении и невероятно вкусное.
Ингредиенты
Хлеб 8 ломтиков
яблоко 1 шт  шоколад 2 плитки
мука 1 ст. л.
яйца 2 шт  сливочное масло 1 ст. л.
молоко 200 мл  сахар 1 ст. л.
Способ приготовления
Одно яйцо взбейте венчиком с мукой и растопленным сливочным маслом, чтобы не образовывались комки.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Яблоко очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Каждую шоколадку разломайте пополам. На 4 кусочка хлеба разложите яблоки, сверху положите шоколад. Сверху полейте яичной смесью. Накройте оставшимися кусочками хлеба и хорошо прижмите их, чтобы хлеб склеился.
В большой миске смешайте молоко, яйцо и сахар. Окуните тосты в полученную смесь с двух сторон.
В большой сковороде разогрейте сливочное масло. Обжарьте тосты с двух сторон до золотистого цвета.
Карельские вести: последние новости
Пахлава с медом и орехами Бискотти с фундуком Мороженое из дыни и меда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену19
«Она во всем видела риск разврата»40
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой87
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами22
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею21
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение