Диетологи выбрали подходящие продукты для позднего ужина

Эксперты в области похудения подчеркивают: отказываться от еды по вечерам не нужно, это только мешает похудению. Нередко люди, мечтающие похудеть, решаются на радикальные меры — например, отказываются от еды после 6 вечера. Это ошибка, утверждают диетологи. Длительные перерывы в еде плохо влияют на пищевое поведение людей и в конечном счете способствуют перееданию и ожирению, приводится мнение специалистов в Hronika info. Что будет, если перестать есть после 6-ти?

«Голод, продолжающийся более десяти часов, мешает похудению. Во-первых, человек ложится спать голодным, у него нарушается сон, что ведет и к нарушению аппетита. Утром худеющий набрасывается на еду и съедает больше, чем обычно. Кроме того, большой перерыв между приемами пищи приводит к замедлению обмена веществ», — сообщили эксперты.

Медики составили перечень продуктов, которые можно есть по вечерам без опасений, что вес может увеличиться. В этот список вошли: Вареные яйца. По словам экспертов, их белок способствует насыщению и хорошо усваивается. Кефир и ряженка. Это отличные источники полезных для пищеварения бактерий. Мясо птицы. Во-первых, в нем содержится белок. Во-вторых в мясе домашней птицы присутствует аминокислота триптофан, улучшающая настроение и повышающая уровень гормона сна мелатонина. Рыба. Рыбные блюда снабдят организм не только белком, но и Омега-3 жирными кислотами, которые очищают сосуды от холестериновых отложений. Молоко. В его составе — белок и кальций, их сочетание оздоровляет нервную систему, а также омолаживает кожу. Теплое молоко способствует быстрому засыпанию. Овощи. Содержа в себе много клетчатки и мало калорий, овощи дают организму необходимую для осуществления ночных физиологических процессов энергию, при этом не утяжеляя пищеварения. К тому же очищают кишечник, активизируя выведение жировых субстанций. Ученые напомнили, что ужинать нужно за три-два с половиной часа до сна, но перед отправлением в постель себе вполне можно позволить легкий перекус. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были названы продукты, в действительности продлевающие жизнь человеку.