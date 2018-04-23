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Пахлава с медом и орехами
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Пахлава с медом и орехами 

Карельские вести 1 час назад
Десерт для настоящих сладкоежек. Очень сладкий, безумно вкусный, но калорийный.
Ингредиенты
Тесто фило 1 упаковка
сливочное масло 250 г  орехи пекан 200 г  фисташки (очищенные) 200 г  сахар 400 г  корица 1 ст. л.
мускатный орех 1 ч. л.
соль 1 щепотка
вода 500 мл  мед 120 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте противень сливочным маслом.
Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняТурецкая
Положите орехи пекан, фисташки, 200 г сахара, корицу и разрыхлитель в кухонный комбайн. Взбивайте, пока орехи хорошо не измельчатся.
Выложите на противень 5 листов теста, смазывая каждый растопленным сливочным маслом. Сверху выложите 1/3 ореховой смеси. Затем выложите еще три листа теста, смазанных маслом и еще 1/3 орехов. Повторите еще раз. Последним слоем выложите оставшееся тесто. Смажьте его сливочным маслом.
Выпекайте около 20 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
Тем временем приготовьте сироп. Смешайте воду, 200 г сахара и мед в маленькой кастрюльке. Поставьте на огонь и нагревайте, пока сахар полностью не растворится. Сразу после того, как вы вынете пахлаву из духовки, полейте ее горячим сиропом. Оставьте пропитываться на 4-6 часов при комнатной температуре. Затем разрежьте на кусочки и подавайте.
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