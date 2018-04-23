Пахлава с медом и орехами

Десерт для настоящих сладкоежек. Очень сладкий, безумно вкусный, но калорийный.

Ингредиенты

Тесто фило 1 упаковка

сливочное масло 250 г орехи пекан 200 г фисташки (очищенные) 200 г сахар 400 г корица 1 ст. л.

мускатный орех 1 ч. л.

соль 1 щепотка

вода 500 мл мед 120 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте противень сливочным маслом.

Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняТурецкая

Положите орехи пекан, фисташки, 200 г сахара, корицу и разрыхлитель в кухонный комбайн. Взбивайте, пока орехи хорошо не измельчатся.

Выложите на противень 5 листов теста, смазывая каждый растопленным сливочным маслом. Сверху выложите 1/3 ореховой смеси. Затем выложите еще три листа теста, смазанных маслом и еще 1/3 орехов. Повторите еще раз. Последним слоем выложите оставшееся тесто. Смажьте его сливочным маслом.

Выпекайте около 20 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Тем временем приготовьте сироп. Смешайте воду, 200 г сахара и мед в маленькой кастрюльке. Поставьте на огонь и нагревайте, пока сахар полностью не растворится. Сразу после того, как вы вынете пахлаву из духовки, полейте ее горячим сиропом. Оставьте пропитываться на 4-6 часов при комнатной температуре. Затем разрежьте на кусочки и подавайте.