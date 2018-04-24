У петрозаводчанина на границе с Финляндией отобрали сыр и сосиски

Россиянин возвращался домой из поездки в автомобиле забитом под завязку заграничной снедью.

Несмотря на действующее ограничение в 5 кг на провоз продуктов в Россию из Европы, путешественники продолжают нарушать это правило.

Так, очередное нарушение было зарегистрировано 20 апреля в пункте пропуска «Вяртсиля». По информации Россельхознадзора по Карелии, петрозаводчанин возвращался с шопинга из Финляндии с автомобилем забитым продуктами.

Россиянин попытался провезти 45 яиц, почти 6 кг сосисок, тефтелей и бекона, почти 21 кг молочных продуктов, в том числе 44 наименования сыра. Также в продуктовой корзине туриста было более 13 кг малосоленого лосося. Установленный лимит был превышен на 34,5 кг, также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и разрешение федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз.

Все излишки заграничной снеди петрозаводчанину пришлось вернуть обратно в Финляндию. Также нарушителю придется заплатить штраф в 500 рублей.