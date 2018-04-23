Бискотти с фундуком

Бискотти — твердое итальянское печенье, которое едят, макая в вино или кофе.

Ингредиенты

Мука 320 г сахар 180 г яичные желтки 2 шт яичный белок 2 шт молоко 50 мл соль 1 щепотка

сода 6 г фундук 200 г Способ приготовления

Соду растворите в теплом молоке. Добавьте муку, сахар, желтки, 1 белок и соль. Замесите густое липкое тесто. Вмешайте в тесто крупно нарубленные орехи.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Разделите тесто на две части и скатайте из них колбаски на присыпанной мукой поверхности. Выложите на смазанный маслом и присыпанный мукой противень. Смажьте яичным белком.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут. Выньте из духовки, слегка охладите и нарежьте ломтиками толщиной в 1-1,5 см. Выложите печенье на противень в один слой и поместите в духовку еще на 10 минут. Охладите на решетке.