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Бискотти с фундуком
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Бискотти с фундуком 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Бискотти — твердое итальянское печенье, которое едят, макая в вино или кофе.
Ингредиенты
Мука 320 г  сахар 180 г  яичные желтки 2 шт  яичный белок 2 шт  молоко 50 мл  соль 1 щепотка
сода 6 г  фундук 200 г  Способ приготовления
Соду растворите в теплом молоке. Добавьте муку, сахар, желтки, 1 белок и соль. Замесите густое липкое тесто. Вмешайте в тесто крупно нарубленные орехи.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Разделите тесто на две части и скатайте из них колбаски на присыпанной мукой поверхности. Выложите на смазанный маслом и присыпанный мукой противень. Смажьте яичным белком.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут. Выньте из духовки, слегка охладите и нарежьте ломтиками толщиной в 1-1,5 см. Выложите печенье на противень в один слой и поместите в духовку еще на 10 минут. Охладите на решетке.
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