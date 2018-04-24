«Как снегурочка»: на ледяной диете лишние килограммы растают

«Как быстро похудеть?» — этим вопросом сейчас задается, наверняка, каждая вторая женщина в нашей стране. Если вы не можете выделять несколько часов ежедневно на занятия в тренажерном зале, то мы предлагаем вам альтернативный вариант изменения фигуры.

Одним из самых простых методов похудения является ледяная диета. Она была популярна несколько лет назад в США и вот снова набирает обороты, теперь уже во всем мире. Изобрела её эксперт из Великобритании Пета Би. Она специализируется на женском здоровье и красоте. Пета уверена, что всего за 6 недель на ледяной диете вы сможете похудеть на 5-10 килограммов без вреда для здоровья. При этом возвращаться к этому типу питания спустя время ненужно, стоит всего лишь запомнить несколько полезных привычек, и вы сможете поддерживать свой вес в норме еще долгие годы.

В чем суть диеты? Нужно питаться в основном холодным продуктами, чтобы заморозить организм изнутри, а также постоянно охлаждать его снаружи. Давайте сначала обсудим все те аспекты диеты, которые не касаются еды. Пета советует забыть о ненужной привычке постоянно закутываться в теплые вещи. Даже несмотря на то, что впереди лето, старайтесь сохранять свое тело в прохладе. В помещениях выставляйте кондиционер на 18-20 градусов, а на улице пейте больше холодной воды. Не забудьте, что и спать важно в хорошо проветриваемой комнате и ни в коем случае не под шерстяным одеялом. Стоит заметить, что для соблюдения диеты также идеально подойдут любые способы закаливания. Контрастный душ уж точно должен стать вашим лучшим другом на ближайшее время.

Что касается питания, то тут все просто: постарайтесь есть как можно больше холодной еды. Вспомните, наконец, о таких прекрасных блюдах, как холодец, окрошка и смузи. А вот от различных полуфабрикатов, газировки и жирных сладостей придется отказаться. Но не переживайте, по правилам Петы вы точно не будете ходить голодными. Она предлагает есть 5 раз в сутки в течение 14 часов и не употреблять никакой пищи в оставшиеся 10.

А чтобы вам легче было решиться сесть на такую необычную диету, мы сразу же предлагаем пример рациона питания на три дня: День 1 Завтрак: вода со льдом Ланч: холодные мюсли Обед: холодная окрошка Полдник: фруктовое мороженное Ужин: филе рыбы с отварным рисом и овощной салат

День 2 Завтрак: вода со льдом Ланч: охлажденная каша (овсянка) и смузи Обед: отварная курица с картошкой (не очень горячие) и охлажденный зеленый чай Полдник: вода со льдом Ужин: холодный гаспачо

День 3 Завтрак: вода со льдом Ланч: стакан охлажденного кефира и творог с медом Обед: салат из овощей Полдник: свежевыжатый холодный сок и сухофрукты Ужин: курица с овощами и зеленый чай Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!