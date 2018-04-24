Ещё
«Как снегурочка»: на ледяной диете лишние килограммы растают
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как снегурочка»: на ледяной диете лишние килограммы растают 

Eva.ru 49 минут назад
Фото: Eva.ru
«Как быстро похудеть?» — этим вопросом сейчас задается, наверняка, каждая вторая женщина в нашей стране. Если вы не можете выделять несколько часов ежедневно на занятия в тренажерном зале, то мы предлагаем вам альтернативный вариант изменения фигуры.
Одним из самых простых методов похудения является ледяная диета. Она была популярна несколько лет назад в США и вот снова набирает обороты, теперь уже во всем мире. Изобрела её эксперт из Великобритании Пета Би. Она специализируется на женском здоровье и красоте. Пета уверена, что всего за 6 недель на ледяной диете вы сможете похудеть на 5-10 килограммов без вреда для здоровья. При этом возвращаться к этому типу питания спустя время ненужно, стоит всего лишь запомнить несколько полезных привычек, и вы сможете поддерживать свой вес в норме еще долгие годы.
В чем суть диеты? Нужно питаться в основном холодным продуктами, чтобы заморозить организм изнутри, а также постоянно охлаждать его снаружи. Давайте сначала обсудим все те аспекты диеты, которые не касаются еды. Пета советует забыть о ненужной привычке постоянно закутываться в теплые вещи. Даже несмотря на то, что впереди лето, старайтесь сохранять свое тело в прохладе. В помещениях выставляйте кондиционер на 18-20 градусов, а на улице пейте больше холодной воды. Не забудьте, что и спать важно в хорошо проветриваемой комнате и ни в коем случае не под шерстяным одеялом. Стоит заметить, что для соблюдения диеты также идеально подойдут любые способы закаливания. Контрастный душ уж точно должен стать вашим лучшим другом на ближайшее время.
Что касается питания, то тут все просто: постарайтесь есть как можно больше холодной еды. Вспомните, наконец, о таких прекрасных блюдах, как холодец, окрошка и смузи. А вот от различных полуфабрикатов, газировки и жирных сладостей придется отказаться. Но не переживайте, по правилам Петы вы точно не будете ходить голодными. Она предлагает есть 5 раз в сутки в течение 14 часов и не употреблять никакой пищи в оставшиеся 10.
А чтобы вам легче было решиться сесть на такую необычную диету, мы сразу же предлагаем пример рациона питания на три дня: День 1 Завтрак: вода со льдом Ланч: холодные мюсли Обед: холодная окрошка Полдник: фруктовое мороженное Ужин: филе рыбы с отварным рисом и овощной салат
День 2 Завтрак: вода со льдом Ланч: охлажденная каша (овсянка) и смузи Обед: отварная курица с картошкой (не очень горячие) и охлажденный зеленый чай Полдник: вода со льдом Ужин: холодный гаспачо
День 3 Завтрак: вода со льдом Ланч: стакан охлажденного кефира и творог с медом Обед: салат из овощей Полдник: свежевыжатый холодный сок и сухофрукты Ужин: курица с овощами и зеленый чай  Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
Все на пикник: запасаемся рецептами шашлыка «Я чувствую его везде»: Анфиса Чехова назвала плюсы полного отказа от сахара Пью и худею: как сбросить вес с помощью молока
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену33
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею24
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами32
«Она во всем видела риск разврата»42
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой89
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение