Что такое ферментация? Ферментация, или брожение, — превращение сахаров в кислоты, газы или спирты с использованием дрожжей или бактерий. Этот процесс разрушает молекулы ингредиентов и повышает концентрацию полезных веществ. Так они усваиваются гораздо легче. Вера человечества в ферментированные продукты не угасала с древних времен. Ферментация помогла разнообразить наш рацион, подарив миру квашенную капусту, кисломолочные продукты, соевый соус, кимчи и другие популярные сегодня суперфуды. Вино, кстати, тоже результат ферментации. Теперь настала пора ей послужить на благо нашей красоты. При чем здесь косметика? Азия — главный косметологический трендсеттер этого десятилетия вновь проявила свое превосходство над западными коллегами. Теперь на смену революционным улиточным средствам с муцином спешит ферментированная косметика. Главный активный элемент таких средств — это природные кислоты, которые способствуют нежному отшелушиванию кожи. Благодаря использованию пилинга или тоника с природными ферментами даже обычные увлажняющие крема смогут проникнуть в более глубокие слои эпидермиса. Эффективность ухода возрастет в несколько раз. Почему брожение лучше другой обработки? Брожение не требует использования горячей температуры при производстве и происходит за счет естественных «холодных» процессов. А значит, все полезные свойства растительных компонентов сохранены и готовы работать на благо вашей красоты и молодости. К примеру, эссенция из дикого женьшеня ферментируется окола ста дней при низкой температуре перед добавлением в косметику, что помогает сохранить полезные свойства и ценные микроэлементы. Такая косметика — просто находка для обладательниц сухой и чувствительной кожи, ведь вместо агрессивных химических формул работают нежные растительные экстракты. С ними вы сможете забыть о раздражении! Ферментация стимулирует выработку коллагена и антиоксидантов для борьбы с преждевременным старением. С учетом неоспоримых полезных свойств таких косметических продуктов, их появление в ежедневном уходе — лишь вопрос времени. Так почему бы не начать прямо сейчас? Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock/VOSTOK