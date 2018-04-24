Как почистить электрический чайник от накипи

Такой бытовой прибор, как электрочайник используется на наших кухнях чаще любой другой кухонной техники, поэтому подвержен накоплению накипи чаще, чем стиральные или посудомоечные машины. Даже фильтрованная вода содержит некоторые частицы солей и минералов, которые при кипячении скапливаются на стенках, нагревательных элементах бытовых приборов…

Знать о том, как быстро и надежно почистить электрический чайник от накипи в домашних условиях, нужно любой хозяйке. Чрезмерное скопление осадка вредно не только для техники, но и для здоровья домочадцев.

Зачем бороться с осадком

Солевые отложения, частицы минералов, ржавчина покрывают нагревательный элемент прибора, которому для нагрева воды требуется все больше и больше времени. Работая в таком режиме, чайник выйдет со строя намного быстрее.

При каждом кипячении частицы вредных элементов попадают в приготовленный напиток и оседают уже на стенках желудочно-кишечного тракта.

Чай, приготовленный из воды, которая проварилась с накипью, теряет весь букет аромата и вкуса. Для удаления такой неприятности с домашнего любимого чайника используют несколько эффективных способов, основное действие которых сводится к единому принципу: воздействию на отложения кислотой.

Для слабой и средней степени загрязнений

Лимонная кислота

С помощью лимонной кислоты можно с небольшими затратами времени и средств проводить регулярную очистку небольших и средних отложений. Делается это так:

В чайник наливают воду, добавляют лимонную кислоту из расчета 2 столовые ложки на 0,5 литра (или четвертинку лимона на этот же объем) и доводят до кипения. В большинстве случаев вся накипь отходит сама по себе, дополнительно чистить ничего не нужно.

Пищевая сода

Начисто убрать солевые отложения помогает также кипячение соды. Пропорция: 1 ст. ложка на литр кипятка. Если слить горячим раствор в отверстие раковины, можно заодно прочистить и сливную трубу.

Уксус

В отличие от двух первых веществ, уксусная кислота обладает более сильным действием на осадочные породы, поэтому для текущей чистки небольшого налета его применяют в слабой консистенции: на литр воды — 1 чайная ложка столового уксуса.

Для застарелой накипи дозы средства увеличивают в зависимости от степени загрязнения. Передозировка и частое употребление уксуса грозит повреждением эмали на корпусе чайника и также вредно для нагревательного элемента, как и сама накипь.

Еще один недостаток чистки уксусом — резкий кислотный запах, который остается в приборе. Для его устранений следует промыть чайник изнутри губкой с моющим средством, прополоскать. Первый кипяток после чистки лучше слить.

Необычные народные методы

К необычным и эффективным народным способам относятся:

Кола или спрайт. Содержание кислот и других элементов в этих популярных напитках такое, что позволяет применять их не по прямому назначению (что гораздо полезнее для здоровья, кстати). Многие хозяйки научились чистить Колой несмываемые загрязнения на любой посуде. Накипь в чайнике — в том числе. Перед использованием напиток следует отстоять открытым для выхода газов, затем залить и довести до кипения. Остается только прополоскать.

Подобное действие выполняется с помощью обычной газированной воды без красителей. В этом случае газ выпускать не нужно, но наполнить чайник достаточно на 50%.

Яблочные или картофельные очистки, хорошо промытые, помещают в чайник, заливают водой и кипятят. Из-за незначительного воздействия кипячение повторяют несколько раз. Способ хорош для избавления от небольшого налета.

Огуречный или помидорный рассол доводят до кипения в чайнике и оставляют до охлаждения. Рассол заливают в чистом виде, процеженным, без примесей. Минус этого средства — запах солений, который особенно впитывают приборы с пластиковым корпусом. Аромат испаряется после дополнительного ополаскивания с моющим средством для посуды.

Удаление сильной застарелой накипи

Соляные отложения, которые скопились за длительный период удалить, не принеся вреда прибору, значительно сложнее. Как правило, для полной очистки требуется несколько заходов и применение более жестких средств.

Ударная мера — использование нескольких действующих веществ вместе:

сода +уксус;

лимонная кислота + сода;

лимонная кислота + уксус;

сода + уксус (лимонная кислота) + соль;

один из элементов, но в повышенной концентрации.

Специальные средства для снятия накипи, которые предлагаются в отделах бытовой химии: «Антинакипин», «Средство от накипи», « Major Domus» и другие. Применение химических составов требует тщательного ополаскивания.

Во избежание попадания частиц «химии» в пищевод после чистки кипятят и выливают воду не менее трех раз. Пропорции и порядок применения таких средств указаны в индивидуальных инструкциях по использованию.

Полезная информация

Если чайник используется давно, не чистился ни разу, нагревательные элементы и стенки корпуса могут быть повреждены настолько, что очистить их невозможно даже самым термоядерным средством. Повышенные дозы средств, уксусную чистку, совмещение различных веществ не стоит применять для слабой накипи, в противном случае можно нанести вред эмали.

Периодичность регулярной очистки зависит от качества воды и частоты использования электрочайника.

Перед новым кипячением остатки старого кипятка с осадком следует всегда сливать и ополаскивать чайник.

Следите за чистотой своего прибора. Он порадует вас отлаженной работой длительное время.