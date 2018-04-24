Метаболизм: как его ускорить для похудения

Метаболизм — это обменные процессы, определяющие состояние здоровья человека, усвоение питательных веществ, эффективную борьбу с лишними килограммами. Нарушения обуславливаются различными причинами, но в любом случае требуется поддержание обменных процессов на правильном уровне.

Каждый человек должен знать, как ускорить метаболизм в организме при появлении соответствующей необходимости.

Причины возможных проблем с метаболизмом

Метаболизм замедляется по следующим причинам:

возраст;

неправильное питание;

отсутствие физической активности.

Важно отметить, что обменные процессы можно ускорить, если позаботиться о соблюдении следующих нюансов:

соблюдение правильного режима питания;

поддержка мышечного тонуса благодаря продуманному образу жизни;

соблюдение режима сна — бодрствования.

Только комплексная забота о здоровье будет эффективной. Самый быстрый метаболизм приходится с 4-5 часов утра и до 12 часов дня. По данной причине рекомендуется правильно продумать образ жизни, приучиться к полезному питанию.

От этого напрямую зависит эффективность предполагаемой борьбы с лишними килограммами.

Принципы разгона метаболизма

Метаболизм ускоряют с соблюдением принципов:

Рекомендуется полноценный завтрак. Он гарантирует ускорение обменных процессов примерно на 10%. Отказ от завтрака приведет к тому, что организм будет дремать до получения пищи. Это правило является одним из самых важных.

Рекомендуется натощак выпить теплую воду. От этого зависит водный баланс. В дальнейшем за день нужно выпить оптимальное количество воды для поддержания хороших обменных процессов.

Регулярное питание является обязательным. Рекомендуется кушать небольшими порциями раз в 3 часа. От этого зависит, насколько эффективным и правильным будет метаболизм.

Целесообразно ограничиться от употребления лишних калорий. В противном случае организм будет страдать от дефицита калорий, вследствие чего обменные процессы замедлятся. Количество поступающих калорий зависит от возраста, веса, уровня физической активности.

Рекомендуется ограничить употребление определенных продуктов. Определенные сырые продукты негативно влияют на работу щитовидной железы, от которой во многом зависят обменные процессы.

Желательно включить в рацион продукты с высоким содержанием белка. В рацион включают рыбу, говядину и курицу, яйца и сыр, молочные продукты. Получение оптимального количества белка считается обязательным.

Рекомендуется избегать поступления полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Специалисты отмечают, что неустойчивые ненасыщенные жиры грозят гормональными нарушениями и замедлением обменных процессов. Самыми полезными являются оливковое и кокосовое масло.

Сбалансированный рацион является важными. Белки, углеводы, жиры являются обязательными веществами.

Здоровый сон требуется каждому человеку для хорошего состояния здоровья. Рекомендуется спать 7-8 часов в день. В противном случае возникает переутомление.

Физические упражнения играют важную роль для тех, кто заботится о своей физической форме. Рекомендуется заниматься фитнесом. Регулярные физические нагрузки полезны для фигуры и состояния мышечной ткани, скорости обменных процессов.

Правильный подход к ускорению метаболизма является обязательным, поэтому целесообразно позаботиться о правильном образе жизни.

Полезные продукты для метаболизма

Определенные продукты улучшают обменные процессы, упрощают сохранение красивой фигуры.

Увеличение поступающих белков

Повышенный уровень белков обязателен для похудения и улучшения состояния мышечной ткани. По данной причине в рацион включают диетическое мясо, нежирную рыбу, яйца.

Клетчатка

Клетчатка обязательна для метаболизма. Клетчатка в больших количествах содержится во фруктах и овощах, бобах и крупах. К тому же для усвоения вещества требуется длительное время, поэтому исключается быстрое появление ощущения голода после трапезы.

Цитрусовые фрукты

Многие цитрусовые улучшают обменные процессы, стимулируют работу ЖКТ, уменьшают уровень холестерина в крови, выводят вредные вещества и лишнюю воду.

Особенно полезными считаются апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты. При этом грейпфрут успешно устраняет чувство голода на длительное время.

Важно отметить, что грейпфрут представляет собой продукт с отрицательной калорийностью, поэтому для его усвоения потребуется больше энергии.

Неудивительно, что грейпфрут и другие цитрусовые рекомендуют включать в рацион.

Специи

Специи помогают ускорить обменные процессы:

Имбирь содержит уникальный фермент, который улучшает пищеварение и гарантирует полноценное усвоение питательных веществ. Рекомендуют свежий, сухой, маринованный имбирь.

Корица снижает уровень глюкозы в крови, вследствие чего метаболизм ускоряется и жировые отложения уничтожаются.

Красный острый перец успешно используют для похудения. При этом данная специя считается одной из самых эффективных.

Вышеперечисленные 3 специи являются наиболее полезными для активизации метаболизма.

Правильный питьевой режим

В обязательном порядке требуется правильный питьевой режим. При этом можно отметить 3 самых полезных и важных напитка:

Вода очень важна для человеческого организма, так как она предотвращает обезвоживание. При недостатке воды обменные процессы всегда активизируются. В день рекомендуется выпивать 1,5-2 литра.

Кофе обязателен для активизации метаболизма. Чашка кофе обычно содержит 200 мг кофеина. В день рекомендуется выпивать 2–3 чашки кофе. Однако увеличивать количество выпиваемых чашек нужно постепенно.

Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков. В день желательно выпивать до 3-х чашек.

Вышеперечисленные напитки важны для правильного питьевого режима и быстрых обменных процессов.

Многие люди интересуются, как ускорить метаболизм в организме и предотвратить дальнейший набор лишнего веса. Самое важное — это вести активный и правильный образ жизни, корректировать питание с учетом имеющихся потребностей, следить за состоянием здоровья. Быстрые обменные процессы предотвращают набор лишних килограммов.