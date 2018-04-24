Творожная запеканка с манкой в духовке: вкусные рецепты

Запеканка из творога — это очень вкусное и нежное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям. Чаще всего запеканку используют для завтрака или полдника, но это блюдо может выступать десертом, если в качестве наполнителя использовать ягоды, фрукты и сухофрукты.

Так как в составе блюда содержится манка, десерт получается более сытным и мягким, именно манная крупа позволяет сделать запеканку пышной. Хозяйкам на заметку мы представим несколько интересных пошаговых рецептов творожной запеканки с манкой, с фото, приготовленной в духовке.

Как выбрать творог для запеканки

Чтобы запеканка получилась действительно очень нежной и вкусной, следует использовать для ее приготовления правильные продукты, наиболее важно использовать хороший творог.

Кисломолочный продукт должен отвечать определенным требованиям:

Для приготовления лучше использовать домашний цельный продукт. Такой творог исключает добавление консервантов и различных растительных добавок. Именно такой продукт имеет в составе много полезных кисломолочных бактерий, но стоит помнить, что домашний творог используется в течение трех суток.

Творог должен иметь нормальную консистенцию. Если продукт будет влажным, то запеканка выйдет слишком вязкой, сухой же продукт приведет к тому, что блюдо не сможет держать форму. Но в любом случае с проблемой можно справиться, к влажному продукту добавляют муку, а к сухому немного сметаны или молока.

Лучше всего подходит творог средней жирности. В этом случае запеканка будет полезной, и при этом не слишком калорийной. Многие кулинары утверждают, что жирность творога оказывает влияние на пышность блюда. Чем жирнее выбранный продукт, тем более плотной и пышной выйдет запеканка.

Не стоит покупать творожный продукт. Хотя цена на такой «творог» не так высока, но блюдо из него выйдет не таким вкусным и полезным.

Запеканка из творога в мультиварке

Мультиварка — это отличный прибор, который дает возможность готовить самые разнообразные блюда, и запеканка не является исключением. Ниже будет представлен достаточно простой вариант приготовления творожного блюда с добавлением кусочков кураги.

Если же у хозяйки не нашлось кураги, можно использовать изюм или другие виды сухофруктов.

Ингредиенты:

творог — 430 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки;

сухари молотые — 1 ложка;

сахарный песок — 55 грамм;

манная крупа — 3 ложки;

курага — 65 грамм.

Процесс приготовления:

Для начала следует залить курагу стаканом кипятка, чтобы она распарилась, и ее легко было нарезать. Оставляют сухофрукты в кипятке на пятнадцать минут.

Берется другая глубокая посуда, в нее насыпается крупа, разбивается два куриных яйца, укладывается творог и добавляется сахарный песок. Все ингредиенты тщательно перемешиваются или взбиваются блендером. Можно добавить немного ванили по вкусу.

Смесь оставляют на двадцать минут, чтобы манная крупа впитала в себя влагу и набухла.

Дно мультиварки смазывается сливочным маслом, также стоит смазать бортики, около 3–5 сантиметров.

После этого ботики присыпают молотыми сухарями.

Курагу отжимают и нарезают мелкими кусочками, после добавляют ее в подготовленную творожную массу.

Смесь перекладывают в мультиварку, крышку закрывают и устанавливают режим выпечки на 40–50 минут.

Запеканка без куриных яиц Если в холодильнике вдруг закончились куриные яйца, а приготовить что-то вкусное на завтрак очень хочется, не стоит отказываться от этой идеи. Можно приготовить вкусное и сытное блюдо, не добавляя в тесто яйца. Это отличный вариант творожной запеканки с манкой, приготовленной в духовке по пошаговому рецепту с фото.

Готовая выпечка получается пышная, можно приготовить запеканку без сметаны, но тогда используют кефир.

Ингредиенты:

масло сливочное — 75 грамм;

сахарный песок — 4 ложки;

творог нежирный — 520 грамм;

крупа манная — 2 ложки;

сметана высокой жирности — 3 ложки;

сухари панировочные — 3 ложки.

Приготовление:

Сливочное масло перекладывают в кастрюлю и топят на медленном огне, после соединяют с сахарным песком.

Творог протирают через сито, чтобы получить наиболее однородную массу, но если дома творог любят, можно использовать продукт в виде крупинок.

К маслу с сахаром добавляют манную крупу, все тщательно перемешивают, кладут три ложки сметаны и добавляют перетертый творог.

Состав хорошо вымешивается, а затем оставляется в стороне на десять минут.

Форму для выпекания смазывают сливочным маслом и присыпают панировочными сухарями. Затем сладкая масса из творога выкладывается в емкость.

Можно дополнительно полить заготовку сметаной и убрать форму в духовку на 25-35 минут.

Как в садике

Наверняка многие запомнили еще с детства запеканку, которую готовили нам в детском саду, так почему бы не приготовить своими руками творожное лакомства как в садике?

Ингредиенты:

творог зернистый — 530 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки;

крупа манная — 35 грамм;

сметана жирная — 45 грамм;

масло сливочное — 45 грамм;

сахарный песок — 4 ложки;

изюм крупный — 55 грамм;

ванильный порошок — 1 упаковка.

Приготовление:

Чтобы получить однородную консистенцию запеканки, следует взбить творог с помощью блендера.

В подготовленную творожную массу вводят топленое сливочное масло, добавляют туда же сахарный песок, куриное яйцо, пачку ванильного порошка и манную крупу.

Чтобы получить более пышную консистенцию творожной массы, следует добавить в тесто только желток, а белок взбить в крепкую пену отдельно, и только после этого ввести в творожный состав. Туда же отправляют распаренный изюм.

Форму для выпечки смазывают маслом, а затем немного посыпают сухарями, сверху выкладывается полученная творожная масса. Верх хорошо разравнивается и смазывается сметаной.

Духовой шкаф прогревают до оптимальной температуры в 190 градусов, а затем выпекают блюдо около получаса.

Подавать запеканку можно как в горячем, так и в холодном виде с джемом или сгущенным молоком.

Запеканка с манной крупой и ВИШНЕВЫМ соусом

Готовое блюдо получается очень нежным и вкусным, а благодаря вишневому соусу, лакомство выходит сладким, поэтому оно точно понравится деткам.

Здесь используется творог высокой жирности, но если нет возможности приобрести такой продукт, то можно приготовить запеканку со сметаной или на молоке, чтобы лакомство получилось пышным.

Ингредиенты:

крупа манная — 5 ложек;

творог высокой жирности — 950 грамм;

куриные яйца — 2 штуки;

масло сливочное — 75 грамм;

сахарный песок — 7 ложек;

ванильный сахар — 1 пакетик.

Для соуса:

вишня сладкая — 270 грамм;

ванилин — 1 пакетик;

сахарный песок — 135 грамм.

Способ приготовления:

Сначала следует промыть вишню и удалить из ягоды косточки. Затем ягоды перекладывают в миску и засыпают сахарным песком. Оставляют вишню в таком виде на пятнадцать минут.

Сахарный песок взбивают с куриными яйцами, туда же перекладывают творог и все еще раз взбивают блендером, чтобы убрать комочки. На последнем этапе в тесто добавляется манная крупа.

От масла отрезают 13 часть и смазывают форму для выпекания, остальное масло топят и поливают им творожную массу, которую выложили в емкость.

Противень ставят в духовой шкаф на 30–40 минут, до того момента, пока на поверхности запеканки не появится румяная корочка.

Тем временем можно поставить вариться сироп, в ягодную массу следует добавить пачку ванилина для аромата. Готовое блюдо охлаждают и нарезают на порционные куски, после поливают ягодным соусом.

Запеканка из творога с добавлением моркови

Это один из вариантов приготовления легкой и очень полезной запеканки, которая отлично подойдет для завтрака или полдника. Готовится творожная запеканка с манкой в духовке по пошаговому рецепту с фото очень легко, если дома нет кефира, то ему можно заменить простоквашей или сметаной. Молоко в таком рецепте не применяется.

Ингредиенты:

кефир — 75 мл;

морковь крупная — 1 шт. ;

манная крупа — 65 грамм;

творог зернистый — 340 грамм;

куриное яйцо — 2 шт. ;

сахарный песок — 55 грамм.

Процесс приготовления:

Кефир соединяют с необходимым количеством сахарного песка, а затем перемешивают до тех пор, пока гранулы не растворятся. Туда же добавляют манную крупу и оставляют все набухать.

Тем временем куриные яйца смешивают с творогом и растирают до однородной консистенции.

Свежую морковь очищают и натирают на мелкой терке. Если хочется получить в готовом блюде мягкую морковь, можно слегка припустить овощ в сливочном масле, это дополнительно улучшит вкусовые качества овоща.

Все составляющие смешивают между собой, а затем перекладывают в форму для выпекания или в чашу мультиварки. Процесс выпечки длится около получаса.

Подавать готовое сладкое блюдо принято со сметаной или сладким сметанным соусом, а также со сгущенным молоком или фруктовым сиропом.

Зебра из творога с манкой

Готовое блюдо получается не только очень вкусным, но еще и красивым. Такую «Зебру» следует подать к столу с шоколадным соусом.

Ингредиенты:

молоко свежее — 220 мл;

сахарный песок — 5 ложек;

манная крупа — 4 ложки;

творог зернистый — 560 грамм;

какао-порошок — 3 ложки.

Процесс приготовления:

Берется зернистый творог и измельчается с помощью сита до однородной массы.

Куриные яйца взбивают венчиком или с помощью миксера, а затем их добавляют к творогу.

В этот же состав отправляется сахарный песок, коровье молоко, крупа манная и все перемешивается.

Готовое тесто разделяют на две части, в одну из частей добавляют три ложки какао-порошка, и все повторно перемешивается, чтобы какао хорошо смешалось с творожной массой.

Тесто оставляют на двадцать минут, чтобы манка успела напитаться молоком, а затем тесто по одной ложке выливают в середину формы для выпечки.

После этого емкость с тестом отправляют в духовку и выпекают «Зебру» около получаса.

Чтобы получить более насыщенный вкус, в готовое тесто рекомендуется всыпать горсть кондитерского шоколада.

Также можно просто приготовить для десерта шоколадный соус, для этого на водяной бане смешивают три ложки какао, пять ложек молока, три ложки сахарного песка и две ложки сливочного масла. Продукты топят до однородной массы, а затем переливают в соусник.

Несколько простых советов

Есть несколько простых советов, которые помогут приготовить вкусную запеканку. К основным можно отнести:

Использовать такое количество яиц, которое указано в рецептуре. Это очень важное правило, но многие им пренебрегают и кладут в творожную массу больше куриных яиц. Большое количество этого продукта испортит вкус запеканки, а также сделает ее консистенцию более жидкой.

Мука вместо манки. Это еще одна распространенная ошибка хозяек, многие думают, что с мукой запеканка получится лучше, но это не так. Именно из манной крупы сладкое блюдо выходит более пышным и нежным. Еще лучше использовать манку в готовом виде, так как готовая манная каша делает запеканку пышной, а также сохраняет форму блюда лучше.

Чтобы десерт не опал после выпечки, не следует класть в тесто соду или разрыхлитель.

Процесс закладки продуктов должен проходить правильно, сначала взбивают куриные яйца и сахарный песок, после этого вводят творог и манную крупу, а уже затем остальные продукты и добавки.

Если творог слишком сухой, то в массу следует добавить немного кефира, сметаны или простокваши.

Чтобы лакомство хорошо пропеклось, не стоит использовать на большое количество теста, форму маленького диаметра. Это приведет к тому, что запеканка не пропечется.

В творожный состав перед выпеканием можно дополнительно добавить различные виды сухофруктов, а также тыкву и морковь. Не менее вкусным получается творожный десерт с добавлением орехов, вишни, клубники, а также яблок и груши.

Можно применить немного фантазии, и получить очень вкусное и простое сладкое блюдо. В качестве добавок дополнительно используют любые виды ягод в свежем или замороженном виде. Подают запеканку как в горячем, так и в холодном виде.

Рекомендуется для подачи использовать различные соусы, простую сметану, а также джем, варенье и сироп. В качестве украшения используют свежие ягоды и кусочки фруктов.