Вопрос эксперту: какие продукты сделают улыбку белее?

Вкусные игры

Чтобы улыбка была белоснежной, недостаточно гигиенического ухода и профессиональных отбеливающих процедур. Во многом белизна зубов зависит от ваших пищевых привычек. Пройдите тест и узнайте, как скорректировать привычный рацион в пользу красоты улыбки.

Досье:

Главный врач стоматологической клиники «Овенто».

Преподаватель учебного центра АИСТ «Академии инновационной стоматологии».

Специализация: стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт, стоматолог общей практики.

Молочные продукты: источник кальция

Молочные продукты полезны для укрепления эмали зубов, а чем крепче эмаль, тем менее она подвержена воздействию кислот. Когда эмаль ослаблена, в ее структуре появляются поры, в которые и попадают пигменты, содержащиеся в еде, и зуб может начать менять цвет. Однако учтите, что если вы употребляете в пищу много молочных продуктов, то вам следует тщательнее чистить зубы. Дело в том, что в молочных продуктах содержится много кальция и других микроэлементов, которые активно задерживаются зубным налетом. Если их не счистить, налёт затвердевает и образуется зубной камень, который сможет убрать только стоматолог в процессе профессиональной чистки.

Твердые фрукты и овощи: дополнительная очистка поверхности зубов

Зеленые яблоки способствуют естественному механическому очищению зубов от налета. Съеденное после основных блюд яблоко позволяет сохранить белизну зубов и оставляет во рту приятное ощущение их чистоты и гладкости.

Свежая зелень: источник фосфора и витаминов

В зеленом луке, сельдерее, петрушке содержится много витаминов и минеральных веществ, включая калий, кальций и фосфор, которые благотворно влияют на эмаль зубов, а также на состояние дёсен.

5 советов стоматолога: как надолго сохранить белизну зубов после профессиональной чистки?

У каждого человека на зубах сразу после их прорезывания образуется тончайшая пленка, называемая пелликулой. Она состоит из белковых фракций, отдельных кислот и аминосахаров. Пелликула играет важную роль в защите эмали от вредного воздействия бактерий и обеспечивает избирательную проницаемость для различных микроэлементов. Ее невозможно убрать с помощью зубной щетки и пасты, но при выполнении профессиональной гигиены стоматолог счищает её. В этом нет ничего страшного, так как новая образуется через 20-30 минут. Окончательное формирование пленки завершается через сутки. На это время эмаль остается обнаженной. Соответственно ваша задача не допустить проникновения красящих пигментов.

После профессиональной гигиены полости рта не рекомендуется употреблять такие красящие продукты как свекла, вишня, красное вино, крепкий черный чай, черный кофе, ягоды насыщенных цветов (как черная смородина и черноплодная рябина) и соки из них.

На протяжении двух-трёх дней после процедуры может наблюдаться повышеная чувствительность зубов. Чтобы избежать дискомфорта воздержитесь от употребления очень горячих и холодных блюд и напитков, кислых фруктов (таких как цитрусовые).

Воздержитесь от курения. Никотин способствует образованию темного, плотного, трудно счищаемого зубного камня. Так что, вот вам еще один весомый аргумент пользу отказа от вредной привычки.

Женщинам лучше в первые дни после отбеливания не пользоваться яркой помадой — она может попасть на зубы и оставить цветные следы.

При соблюдении вышеуказанных рекомендаций можно продлить эффект от профессиональной чистки и надолго сохранить естественную белизну зубов.

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