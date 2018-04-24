18 идей вкусных завтраков от знаменитостей

СодержаниеЗавтрак со звездой: лучшие идеи и рецептыТейлор СвифтЭшли ГрэмОливия МаннРецепт! Миндальное молокоБейонсеДженнифер ЭнистонКэрри АндервудБобби ФлейРецепт! Ягодное парфе на основе греческого йогуртаМария МеноусДжастин ТимберлейкЛиа МишельРецепт! Скрэмбл с тофуКрисси ТейгенКарли КлоссРайан РейнольдсНиколь КидманРецепт! Оладьи с кленовым сиропомДуэйн ДжонсонКим КардашьянДжулианна ХафКристин КаваллариРецепт! Ленивая пицца

Знаменитости тоже любят начинать утро вкусно! И хотя в их распоряжении именитые диетологи, шеф-повары, консультанты по питанию и прочие адепты здорового образа жизни, их завтраки мало отличаются от наших с вами.

Так что же кладут в свою тарелку самые известные лица Голливуда?

Завтрак со звездой: лучшие идеи и рецепты Тейлор Свифт

Кантри-поп-исполнительнице Тейлор Свифт всего 28 лет и она может позволить себе сытные и довольно калорийные завтраки. Пока еще излишества не откладываются на ее бедрах и ягодицах, тем более что певица много тренируется в спортзале. На завтрак Тейлор выбирает блинчики из гречневой муки с ветчиной, пармезаном и жареным яйцом.

Эшли Грэм

Одна из самых известных моделей plus-size, формы которой отличаются от пресловутых «90-60-90», но выглядят при этом не менее красиво, придерживается меры во всем. Она выбирает смузи из сока капусты, лимона, корня имбиря и петрушки. Сложно поверить, что такой завтрак насыщает, но витаминов и минеральных веществ дает предостаточно.

Американская актриса и комедиантка на завтрак пьет домашнее миндальное молоко. Оно имеет необычный, но приятный ореховый привкус, столь же питательное, как и более привычное для нас коровье. Приготовить его очень просто! А использовать можно в качестве альтернативы обычным молочным продуктам.

Рецепт! Миндальное молоко

Возьмите 250 граммов сырого не обжаренного миндаля, хорошо его промойте и на ночь замочите в теплой воде. Утром воду слейте, а миндаль обсушите. Чтобы молоко получилось кипенно-белым, с орехов можно снять кожицу, однако на вкусе продукта присутствие шелухи отражаться не будет. Положите орехи в чашку блендера и залейте теплой водой в пропорции 1:2. Взбейте блендером, пропустите жидкость и жмых через ситечко или марлю. Вкусное молоко готово! Из 250 г миндаля получается 0,5 литра молока.

Бейонсе

Красавица Бейонсе, фигура которой является идеалом женских форм для многих представительниц прекрасного пола, начинает свое утро с омлета, приготовленного из яичных белков. В дополнение к нему идет овощное смузи или цельнозерновые хлопья с нежирным молоком.

Как и многие другие голливудские знаменитости, Дженнифер выбирает на завтрак смузи. В витаминный напиток входят банан, вишня, протеиновый порошок (источник белка) и какао. Получается очень вкусно, заряд энергии — обеспечен. К тому же, после такого завтрака можно смело отправляться на тренировку, голод преследовать не будет!

Американская певица в стиле кантри и просто красавица — Кэрри начинает свой день с порции овсяной каши. Вот так непритязательно, зато сытно и минимум калорий.

Бобби Флей

Автор кулинарных шоу и шеф-повар, получивший премию «Эмми» в номинации «Выдающаяся кулинарная программа», на завтрак готовит простые блюда, но при этом — очень аппетитные, с оригинальным вкусом. Чаще всего это разнообразные варианты французского изысканного десерта — ягодного парфе.

Рецепт! Ягодное парфе на основе греческого йогурта

В высокий стакан налейте 70-100 мл греческого йогурта, сверху положите 50 г мюсли или гранолы, третьим слоем выложите нарезанные произвольно ягоды клубники (земляники), четверть небольшого банана. Повторите все слои еще раз.

Последний слой — украшение голубикой и малиной (по 25 г). В завершение полейте ягодное парфе медом и посыпьте миндальными хлопьями.

Мария Меноус

Американская актриса греческого происхождения, как и ее далекие предки, уделяет особое значение своему питанию. Завтракать она предпочитает на свежем воздухе, выбирая натуральный йогурт с порцией черники. В молочных продуктах содержатся пребиотики, которые помогают кишечнику работать как часы, а черника изобилует каротиноидами — веществами, которые позволяют сохранить остроту зрения и являются профилактикой возрастных проблем с глазами.

Обладатель четырех премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми» не смог бы добиться таких выдающихся результатов, если бы не начинал свое утро правильно. Его завтрак — питательный, содержит много белка, что не только способствует насыщению, но и укреплению мышечной массы. Джастин ест яичницу, а на десерт выбирает вафли из льняной муки с миндальным маслом.

Лиа Мишель

Завтрак с американской актрисой и певицей Лиа Мишель понравится даже взыскательному гурману. Он прекрасно насыщает и дает заряд энергии на весь день. Знаменитость выбирает скрэмбл с тофу и ломтиком авокадо. Невероятно вкусно!

Рецепт! Скрэмбл с тофу

Головку репчатого лука мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле в течение двух минут. Сверху покрошите 300 граммов мягкого сыра тофу, специи по вкусу — карри, тимьян, куркуму, черный молотый перец и соль. Тушите в течение 3-5 минут. Затем добавьте парочку нарезанных кубиком томатов и готовьте, пока масса не станет мягкой. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей весенней зеленью.

Крисси Тейген

Американская модель и телеведущая и по совместительству молодая мама (дочке в апреле исполнилось 2 года), съедает на завтрак два яйца всмятку с ломтиком авокадо и беконом из индейки — обязательно с острым соусом. Такой прием пищи надолго утоляет голод и является хорошим источником белка.

Карли Клосс

Знаменитая супермодель выбирает на завтрак миндальное молоко с добавлением свежих ягод черники или коктейль, приготовленный на основе шоколадного протеинового порошка. Сытным такой прием пищи не назовешь, а вот питательным — запросто!

Канадский киноактер, как настоящий мужчина, выбирает плотный калорийный завтрак. Для него, как и для многих других специалистов киноиндустрии, завтрак является самым важным приемом пищи, поскольку обед может прийтись на поздний вечер, и то и ночь. Райан предпочитает начинать утро с двух яиц, поджаренных на миндальном масле, и чашки овсяных хлопьев с яблочным пюре.

Австралийская актриса верна традициям национальной кухни Австралии и выбирает на завтрак одно из самых популярных блюд — оладьи на молоке со сливочным маслом с добавлением натурального кленового сиропа. Получается очень аппетитно!

Рецепт! Оладьи с кленовым сиропом

Соедините в большой миске 200 г пшеничной муки, 10 г разрыхлителя, 60 г сахара и щепотки соли. В центре сделайте углубление, в которое вбейте 2 куриных яйца, 300 мл молока, и 60 г растопленного сливочного масла. Взбейте тесто миксером до образования в меру густой массы без комочков. Выпекайте оладьи на прогретой сковороде на растительном масле. Перед подачей полейте их натуральным кленовым сиропом.

Американский спортсмен и киноактер, известный под псевдонимом «Скала», находится в отличной форме. И это — заслуга хороших тренировок и правильного питания. Рост мышечной массы невозможен без качественного белка. В подтверждение этому Дуэйн начинает утро с 10 граммов трески и двух яиц, а в качестве десерта употребляет два стакана овсяных хлопьев с молоком.

По калорийности утреннего приема пищи со спортсменом «Скала» может соперничать Ким Кардашьян. Звезда реалити-шоу предпочитает на завтрак яичницу с сосисками или грудкой индейки, а также греческий йогурт с черникой. Такой завтрак сытный, но исследования показывают: употребление обработанного мяса, примером которого служат сосиски, увеличивают вероятность онкологии. Поэтому их лучше не покупать, тем более что Ким любит индейку.

Джулианна Хаф Светлокудрая красавица, танцовщица и хореограф выбирает на завтрак омлет, приготовленный только из белков яиц, дополненных такими полезными добавками как свежая спаржа и грейпфрут. Интересное сочетание!

Кристин Каваллари

Звезда американских реалити-шоу, начинающая актриса Кристин Каваллари завтраки готовит себе сама, не прибегая к помощи диетологов и шеф-поваров. Правда, рецепты выбирает очень простые. Ее любимое блюдо — ленивая пицца на основе лепешки «пита».

Рецепт! Ленивая пицца

Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. На одну лепешку «пита» (восточная кухня, можно заменить заготовкой для пиццы или толстым лавашем) выложите нарезанный кружками один помидор, 70 граммов тертого сыра моцарелла, полейте томатным соусом (3-4 ст. л.). Выпекайте в течение 10 минут, пока сыр не станет золотистого цвета. Перед подачей на стол украсьте пиццу свежей зеленью.

Комментарий экспертаХлоя Милз, диетолог, представитель Британской диетической ассоциации

Не существует единых рекомендаций для всех, что нужно есть на завтрак. Каждому человеку нужно подобрать рецепт для себя, который соответствует его бюджету и образу жизни и может поддерживаться в долгосрочной перспективе. При этом надо учитывать, что шоколадный коктейль из ресторана не даст таких преимуществ, как домашний тост из цельнозерновой муки с ломтиком авокадо.

На завтрак должно приходиться 20-25% суточной нормы калорий. В идеале он должен включать крупы или цельнозерновой хлеб — как источники клетчатки. Такая пища помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, диабет, некоторые виды рака, а также стимулирует пищеварение и снижает риск ожирения.

Завтрак — отличное время для употребления порции свежих фруктов и овощей (которых должно быть не менее 5 в день!), а также молочной продукции. Кальций, содержащийся в молоке, укрепляет костную ткань и является профилактикой остеопороза.

Мясо, рыба, яйца и фасоль могут выступать полезными источниками белка. Они хорошо насыщают и охотно отдают энергию.

Различные исследования показывают, что люди, которые едят завтрак, в целом придерживаются более сбалансированного рациона и как следствие — имеют более здоровый вес по сравнению с теми, кто часто пропускает утренний прием пищи.

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