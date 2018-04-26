Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Хорольском районе

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетит с рабочим визитом Хорольский район в четверг, 26 апреля.

В муниципалитете глава региона посетит несколько сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству и переработке молока, растениеводству, а также Сиваковскую насосную станцию, подающую воду на рисовые оросительные системы Хорольского и Черниговского районов.

В планах Андрея Тарасенко также осмотр социальных объектов муниципалитета, производственных мощностей ряда мероприятий, включая горнорудную компанию поселка-моногорода Ярославский.

Кроме того, глава Приморья встретится с жителями района — фермерами, предпринимателями, депутатами, проведет двустороннюю встречу с главой муниципалитета.