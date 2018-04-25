Что за молоко пьют жители Приморья?

Даже не знаю, что на самом деле за молочную продукцию выдают производители. Неужели нельзя наладить контроль за тем, что поступает в продажу?

Э. Ясинева, Партизанск

В Приморье усилят контроль качества молока, причина тому — высокая доля фальсификата в рознице.