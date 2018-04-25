Что за молоко пьют жители Приморья? 

Даже не знаю, что на самом деле за молочную продукцию выдают производители. Неужели нельзя наладить контроль за тем, что поступает в продажу?
Э. Ясинева, Партизанск
В Приморье усилят контроль качества молока, причина тому — высокая доля фальсификата в рознице.
— В прошлом году на ведущих перерабатывающих предприятиях Приморья взяты на исследование более 40 проб творога, сметаны и масла, — рассказала зам. руководителя краевого управления Россельхознадзора Марины Ковтун. — Продукция Уссурийского, Хорольского, Артёмовского молокозаводов, хозяйств «Новолитовский» и «Бархатное» отвечает всем требованиям ГОСТа. Однако доля фальсифицированного молока на рынке края всё еще высока. Исследования за первый квартал текущего года показали, что более 70% фальсификата приходится на молоко, завозимое из других регионов.