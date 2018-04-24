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Готовим куриные крылышки: 12 классных рецептов
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Готовим куриные крылышки: 12 классных рецептов 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
Крылышки — это, пожалуй, идеальное блюдо из курицы: готовятся они мгновенно, а получаются всегда изумительно. Существует миллион способов приготовить куриные крылышки. Сегодня мы расскажем вам о самых вкусных, оригинальных и в то же время несложных рецептах.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 900 г  Бекон — 15 кусочков
Соус барбекю — 1/4 ст  Кленовый сироп — 2 ст.л  Яблочный уксус — 1 ст.л  Коричневый сахар — 1 ст.л  Перец чили хлопья — 1 ч.л  1. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.
2. Куриные крылышки заверните в бекон и разместите на форме.
3. В миске смешайте соус барбекю, кленовый сироп, яблочный уксус, коричневый сахар и хлопья чили. Этим соусом смажьте крылья и выпекайте их 45 минут, пока бекон и крылышки не станут золотистыми и хрустящими.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 900 г  Оливковое масло — 1/4 ст  Лимонный сок 1/4 ст  Чеснок давленый — 2 зубчика
Цедра одного лимона
Соль, перец — по вкусу
Лимонные дольки — для подачи
Зелень свежая — для подачи
1. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.
2. В миску выложите крылья и, добавив туда масло, лимонный сок, чеснок и тертую цедру лимона, перемешайте. Приправьте солью и перцем.
3. Крылышки, выложив на лист, выпкекайте до готовности около 1 часа, при необходимости переворачивая.
4. Подавайте готовое блюдо со свежей зеленью, украсив дольками лимона.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 1, 3 кг  Рассол — 1 ст.
Бурбон (виски) — 2 ст.л  Мед — 2 ст.л  Коричневый сахар — 1 ст.л  Луковый порошок — 1/2 ч.л  Паприка — 1/2 ч.л  Кайенский перец — 1/4 ч.л  Соль, перец — по вкусу
Укроп свежий — 2 ст.л  Мелко нарезанные корнишоны — 1 ст.
Заправка для салата — 1 ст.
1. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.
2. В миску выложите крылья и добавье рассол. Оставьте мариноваться на 4 часа в холодильнике. Перед приготовлением убедитесь, что крылышки не мокрые.
3. В небольшой миске смешайте бурбон, мед, сахар, луковый порошок, паприку и кайенский перец. Переложите крылышки в эту смесь и еще раз перемешайте.
4. Выложив крылья на противень, добавьте соль и перец. Выпекайте около 50-ти минут до готовности.
5. Подавайте готовое блюдо с салатным соусом, посыпав мелко нарезанным укропом.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 1, 3 кг  Оливковое масло — 4 ст.л  Соль, перец — по вкусу
Чесночный порошок — 1 ч.л  Пекарский порошок — 3 ч.л  1. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и застелите форму для выпекания фольгой. Куриные крылышки высушите с помощью бумажных полотенец.
2. В миску выложите крылышки, смешайте их с солью, перцем, чесночным и пекарским порошками.
3. Выложив крылья на лист, смажьте их оливковым маслом. Выпекайте около 20-ти минут, затем переверните и выпекайте еще 10 минут до готовности и золотистой корочки. Подавайте сразу же.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 0,9 кг  Оливковое масло — 2 ст.л  Соль, перец — по вкусу
Чесночный порошок — 1 ч.л  Острый соус — 1/4 ст  Масло — 4 ст.л  Мёд — 2 ст.л  Свежие овощи — для подачи
Фермерский соус — для подачи
1. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.
2. В миску выложите крылышки и, добавив масло с чесночным порошком, а также соль и перец, перемешайте. Выложите крылья на лист.
3. Выпкекайте крылья около часа, переворачивая при необходимости.
4. В небольшой кастрюле смешайле острый соус с медом. Добавьте масло и грейте, пока оно не растает, а затем получившуюся смесь как следует перемешайте. Убавьте огонь, и переложите в кастрюлю крылышки. Готовьте около 10-ти минут.
5. Верните крылышки на лист и запекайте около 3-х минут, пока соус не карамелизуется.
6. Подавайте готовое блюдо с овощами и соусом.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 0,9 кг  Оливковое масло — 2 ст.л  Соль, перец — по вкусу
Приправа «Прованские травы» — 1 ст.л  Бальзамический уксус — 1 и 1/4 ст.
Мёд — 2 ст.л  Давленый чеснок — 3 зубчика
Соус «Цезарь» — для подачи (по вкусу)
1. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.
2. В миску выложите крылышки, добавьте оливковое масло, итальянскую приправу, соль и перец.
3. Выложите крылышки на лист. Запекайте около часа до готовности.
4. В небольшой кастрюле смешайте бальзамический уксус с мёдом и чесноком. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и готовьте 10 минут.
5. Переложите готовые крылья в кастрюлю с соусом, чтобы они как следует пропитались.
6. Крылышки верните на лист и запекайте еще 5 минут.
7. Подавайте готовое блюдо горячим с соусом «Цезарь».
Вам понадобится:
Куриные крылья — 1, 5 кг  Соевый соус — 200 мл  Мёд — 3 ст.л  Карри порошок — 1 ст.л  Кунжут — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.
2. Соевый соус перелейте в кастрюлю. Добавьте мёд и карри. Тщательно перемешайте.
3. Крылья залейте получившимся маринадом и поставьте на полчаса под пресс.
4. Крылышки обваляйте в кунжуте и выложите на лист.
5. Запекайте крылья около получаса, переверните и готовьте еще 20 минут до готовности.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 900 г  Оливковое масло — 4 ст.л  Соль, перец — по вкусу
Сливочное масло топленое — 1, 5 пачки
Чеснок давленый — 7 зубчиков
Петрушка рубленая — 4 ст. л  Пармезан тертый — 2 ст.
Хлопья красного перца — 2 ч.л  Соус «Цезарь» — для подачи (по вкусу)
1. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.
2. Куриные крылья обваляйте в оливковом масле, приправьте солью и перцем.
3. На форму для запекания установите решетку, а на нее выложите крылья и запекайте до готовности около 50-ти минут.
4. Сделайте соус: в большой миске смешайте масло, чеснок, петрушку, 3/4 тертого пармезана и красный перец. Обваляйте в получившемся соусе крылышки и подавайте, посыпав их пармезаном.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 900 г  Мука — 2 ст.л  Соль, перец — по вкусу
Приправы — по вкусу
Острый соус — 2,5 ст.л  Несоленое сливочное масло — 2 ст.л  Соевый соус — 1 ч.л  Мёд — 2 ст.л  Тертый свежий имбирь — 4 ст.л  Мелко нарезанный зеленый лук — 2 ст. л  1. Поставьте духовку разогреваться на 250 градусов и застелите форму для выпекания фольгой, смазав ее растительным маслом.
2. В миске смешайте муку с солью, перцем и приправами. Переложите в миску куриные крылышки, чтобы они как следует обвалялись в специях и приправах.
3. Выложите крылья на лист и запекайте до готовности около 45-ти минут, в процессе перевернув один или два раза.
4. В отдельной миске смешайте острый соус с маслом, соевым соусом, медом и имбирем. Обваляйте в этом соусе крылья и подавайте, посыпав зеленым луком.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 900 г  Мука — 2 ст.л  Соль, перец — по вкусу
Кориандр — 1 ч.л  Зеленый карри (паста) — 1 ст.л  Острый соус — 2,5 ст.л  Кинза свежая, мелко нарезанная — 3 ст.л  Сливочное масло — 2 ст.л  1. Поставьте духовку разогреваться на 250 градусов и застелите форму для выпекания фольгой, смазав ее растительным маслом.
2. Выложите на лист куриные крылья, предварительно обваляв их в смеси из муки, соли и кориандра. Выпекайте 45 минут, в процессе перевернув один или два раза.
3. В отдельной миске смешайте острый соус, масло и карри. Обваляйте крылья в соусе. Подавайте, посыпав кинзой.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 1, 5 кг  Цедра трех апельсинов измельченная
Сок двуз апельсинов
Чеснок измельченный — 6 зубчиков
Соевый соус — 4 ст. л  Коричневый сахар — 1 ст. л  Соль, перец — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов и застелите форму для выпекания фольгой, смазав ее растительным маслом.
2. Смешайте апельсиновые сок и цедру с чесноком, соевым соусом, сахарам и специями. В смесь положите крылышки и дайте им пропитаться.
3. Выложите крылья на противень, полейте получившимся соусом и запекайте 20 минут, после чего переверните и запекайте еще 15 минут.
4. Подавайте блюдо горячим, по желанию украсив свежей зеленью.
Вам понадобится:
Куриные крылья — 900 г  Соевый соус — 5 ст.л  Растительное масло — 2 ст. л  Кола — 200 мл  Зеленый лук — для подачи
1. Крылышки замаринуйте в соевом соусе, оставив на час.
2. Разогрев на сковороде масло, обжаривайте их на большом огне до румяной корочки.
3. Добавьте колу и оставшийся маринад. Готовьте около 20-ти минут до загустения соуса.
4. Подавайте крылья, посыпав мелко нарубленным луком.
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