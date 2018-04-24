Готовим куриные крылышки: 12 классных рецептов

Крылышки — это, пожалуй, идеальное блюдо из курицы: готовятся они мгновенно, а получаются всегда изумительно. Существует миллион способов приготовить куриные крылышки. Сегодня мы расскажем вам о самых вкусных, оригинальных и в то же время несложных рецептах.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 900 г Бекон — 15 кусочков

Соус барбекю — 1/4 ст Кленовый сироп — 2 ст.л Яблочный уксус — 1 ст.л Коричневый сахар — 1 ст.л Перец чили хлопья — 1 ч.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.

2. Куриные крылышки заверните в бекон и разместите на форме.

3. В миске смешайте соус барбекю, кленовый сироп, яблочный уксус, коричневый сахар и хлопья чили. Этим соусом смажьте крылья и выпекайте их 45 минут, пока бекон и крылышки не станут золотистыми и хрустящими.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 900 г Оливковое масло — 1/4 ст Лимонный сок 1/4 ст Чеснок давленый — 2 зубчика

Цедра одного лимона

Соль, перец — по вкусу

Лимонные дольки — для подачи

Зелень свежая — для подачи

1. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.

2. В миску выложите крылья и, добавив туда масло, лимонный сок, чеснок и тертую цедру лимона, перемешайте. Приправьте солью и перцем.

3. Крылышки, выложив на лист, выпкекайте до готовности около 1 часа, при необходимости переворачивая.

4. Подавайте готовое блюдо со свежей зеленью, украсив дольками лимона.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 1, 3 кг Рассол — 1 ст.

Бурбон (виски) — 2 ст.л Мед — 2 ст.л Коричневый сахар — 1 ст.л Луковый порошок — 1/2 ч.л Паприка — 1/2 ч.л Кайенский перец — 1/4 ч.л Соль, перец — по вкусу

Укроп свежий — 2 ст.л Мелко нарезанные корнишоны — 1 ст.

Заправка для салата — 1 ст.

1. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.

2. В миску выложите крылья и добавье рассол. Оставьте мариноваться на 4 часа в холодильнике. Перед приготовлением убедитесь, что крылышки не мокрые.

3. В небольшой миске смешайте бурбон, мед, сахар, луковый порошок, паприку и кайенский перец. Переложите крылышки в эту смесь и еще раз перемешайте.

4. Выложив крылья на противень, добавьте соль и перец. Выпекайте около 50-ти минут до готовности.

5. Подавайте готовое блюдо с салатным соусом, посыпав мелко нарезанным укропом.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 1, 3 кг Оливковое масло — 4 ст.л Соль, перец — по вкусу

Чесночный порошок — 1 ч.л Пекарский порошок — 3 ч.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и застелите форму для выпекания фольгой. Куриные крылышки высушите с помощью бумажных полотенец.

2. В миску выложите крылышки, смешайте их с солью, перцем, чесночным и пекарским порошками.

3. Выложив крылья на лист, смажьте их оливковым маслом. Выпекайте около 20-ти минут, затем переверните и выпекайте еще 10 минут до готовности и золотистой корочки. Подавайте сразу же.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 0,9 кг Оливковое масло — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу

Чесночный порошок — 1 ч.л Острый соус — 1/4 ст Масло — 4 ст.л Мёд — 2 ст.л Свежие овощи — для подачи

Фермерский соус — для подачи

1. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.

2. В миску выложите крылышки и, добавив масло с чесночным порошком, а также соль и перец, перемешайте. Выложите крылья на лист.

3. Выпкекайте крылья около часа, переворачивая при необходимости.

4. В небольшой кастрюле смешайле острый соус с медом. Добавьте масло и грейте, пока оно не растает, а затем получившуюся смесь как следует перемешайте. Убавьте огонь, и переложите в кастрюлю крылышки. Готовьте около 10-ти минут.

5. Верните крылышки на лист и запекайте около 3-х минут, пока соус не карамелизуется.

6. Подавайте готовое блюдо с овощами и соусом.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 0,9 кг Оливковое масло — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу

Приправа «Прованские травы» — 1 ст.л Бальзамический уксус — 1 и 1/4 ст.

Мёд — 2 ст.л Давленый чеснок — 3 зубчика

Соус «Цезарь» — для подачи (по вкусу)

1. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.

2. В миску выложите крылышки, добавьте оливковое масло, итальянскую приправу, соль и перец.

3. Выложите крылышки на лист. Запекайте около часа до готовности.

4. В небольшой кастрюле смешайте бальзамический уксус с мёдом и чесноком. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и готовьте 10 минут.

5. Переложите готовые крылья в кастрюлю с соусом, чтобы они как следует пропитались.

6. Крылышки верните на лист и запекайте еще 5 минут.

7. Подавайте готовое блюдо горячим с соусом «Цезарь».

Вам понадобится:

Куриные крылья — 1, 5 кг Соевый соус — 200 мл Мёд — 3 ст.л Карри порошок — 1 ст.л Кунжут — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.

2. Соевый соус перелейте в кастрюлю. Добавьте мёд и карри. Тщательно перемешайте.

3. Крылья залейте получившимся маринадом и поставьте на полчаса под пресс.

4. Крылышки обваляйте в кунжуте и выложите на лист.

5. Запекайте крылья около получаса, переверните и готовьте еще 20 минут до готовности.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 900 г Оливковое масло — 4 ст.л Соль, перец — по вкусу

Сливочное масло топленое — 1, 5 пачки

Чеснок давленый — 7 зубчиков

Петрушка рубленая — 4 ст. л Пармезан тертый — 2 ст.

Хлопья красного перца — 2 ч.л Соус «Цезарь» — для подачи (по вкусу)

1. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов и застелите форму для выпекания фольгой.

2. Куриные крылья обваляйте в оливковом масле, приправьте солью и перцем.

3. На форму для запекания установите решетку, а на нее выложите крылья и запекайте до готовности около 50-ти минут.

4. Сделайте соус: в большой миске смешайте масло, чеснок, петрушку, 3/4 тертого пармезана и красный перец. Обваляйте в получившемся соусе крылышки и подавайте, посыпав их пармезаном.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 900 г Мука — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу

Приправы — по вкусу

Острый соус — 2,5 ст.л Несоленое сливочное масло — 2 ст.л Соевый соус — 1 ч.л Мёд — 2 ст.л Тертый свежий имбирь — 4 ст.л Мелко нарезанный зеленый лук — 2 ст. л 1. Поставьте духовку разогреваться на 250 градусов и застелите форму для выпекания фольгой, смазав ее растительным маслом.

2. В миске смешайте муку с солью, перцем и приправами. Переложите в миску куриные крылышки, чтобы они как следует обвалялись в специях и приправах.

3. Выложите крылья на лист и запекайте до готовности около 45-ти минут, в процессе перевернув один или два раза.

4. В отдельной миске смешайте острый соус с маслом, соевым соусом, медом и имбирем. Обваляйте в этом соусе крылья и подавайте, посыпав зеленым луком.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 900 г Мука — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу

Кориандр — 1 ч.л Зеленый карри (паста) — 1 ст.л Острый соус — 2,5 ст.л Кинза свежая, мелко нарезанная — 3 ст.л Сливочное масло — 2 ст.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 250 градусов и застелите форму для выпекания фольгой, смазав ее растительным маслом.

2. Выложите на лист куриные крылья, предварительно обваляв их в смеси из муки, соли и кориандра. Выпекайте 45 минут, в процессе перевернув один или два раза.

3. В отдельной миске смешайте острый соус, масло и карри. Обваляйте крылья в соусе. Подавайте, посыпав кинзой.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 1, 5 кг Цедра трех апельсинов измельченная

Сок двуз апельсинов

Чеснок измельченный — 6 зубчиков

Соевый соус — 4 ст. л Коричневый сахар — 1 ст. л Соль, перец — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов и застелите форму для выпекания фольгой, смазав ее растительным маслом.

2. Смешайте апельсиновые сок и цедру с чесноком, соевым соусом, сахарам и специями. В смесь положите крылышки и дайте им пропитаться.

3. Выложите крылья на противень, полейте получившимся соусом и запекайте 20 минут, после чего переверните и запекайте еще 15 минут.

4. Подавайте блюдо горячим, по желанию украсив свежей зеленью.

Вам понадобится:

Куриные крылья — 900 г Соевый соус — 5 ст.л Растительное масло — 2 ст. л Кола — 200 мл Зеленый лук — для подачи

1. Крылышки замаринуйте в соевом соусе, оставив на час.

2. Разогрев на сковороде масло, обжаривайте их на большом огне до румяной корочки.

3. Добавьте колу и оставшийся маринад. Готовьте около 20-ти минут до загустения соуса.

4. Подавайте крылья, посыпав мелко нарубленным луком.