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Десерт дня: яблочный пирог с мятой
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Десерт дня: яблочный пирог с мятой 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
220 calories
Яблочный пирог с мятой
Воздушный пирог с тонкими ломтиками яблок и пряной мятой. Яблочный пирог с мятой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 220 ккал
Ингредиенты
Мука 3 стакана Молоко (тёплое) 1,5 стакана Яблоко 3 шт. Масло (оливковое) 3 ст. л. Мята (листья измельчённые) 2 ст. л. Дрожжи (сухие) 2 ч. л. Сахар ½ ч. л.
Смешайте дрожжи, сахар и молоко в миске и оставьте на 5 минут.
В другой миске смешайте муку и 1 ст. л. оливкового масла. Влейте молочную смесь.
Вымесите тесто руками.
Прямоугольную форму для выпечки смажьте маслом, выложите в неё тесто и равномерно распределите. Оставьте тесто в форме на час.
В подошедшем тесте сделайте углубления пальцем.
Смажьте поверхность смесью из оливкового масла и нарезанной мяты.
Нарежьте яблоки тонкими кольцами (не забудьте убрать сердцевину) и симметрично выложите на тесто.
Выпекайте 20 минут при температуре 200 градусов. Подавайте, украсив свежими листьями мяты.
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Запись «Десерт дня: яблочный пирог с мятой» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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