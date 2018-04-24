Десерт дня: яблочный пирог с мятой

220 calories

Яблочный пирог с мятой

Воздушный пирог с тонкими ломтиками яблок и пряной мятой. Яблочный пирог с мятой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 220 ккал

Ингредиенты

Мука 3 стакана Молоко (тёплое) 1,5 стакана Яблоко 3 шт. Масло (оливковое) 3 ст. л. Мята (листья измельчённые) 2 ст. л. Дрожжи (сухие) 2 ч. л. Сахар ½ ч. л.

Смешайте дрожжи, сахар и молоко в миске и оставьте на 5 минут.

В другой миске смешайте муку и 1 ст. л. оливкового масла. Влейте молочную смесь.

Вымесите тесто руками.

Прямоугольную форму для выпечки смажьте маслом, выложите в неё тесто и равномерно распределите. Оставьте тесто в форме на час.

В подошедшем тесте сделайте углубления пальцем.

Смажьте поверхность смесью из оливкового масла и нарезанной мяты.

Нарежьте яблоки тонкими кольцами (не забудьте убрать сердцевину) и симметрично выложите на тесто.

Выпекайте 20 минут при температуре 200 градусов. Подавайте, украсив свежими листьями мяты.

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