Немецкий сыр Dorblu цинично уничтожили в Костроме

В Костроме уничтожили санкционные продукты, узнал KOSTROMA.TODAY. В этот раз пришлось расправиться с сыром Dorblu.

Санкционный продукт специалисты управления Россельхознадзора нашли на прилавках костромских магазинов. Позже оказалось, что сыр продают и в Иваново.

В итоге в апреле из оборота было изъято 18 килограммов вкусного сыра с голубой плесенью, произведенного в Германии знаменитой компанией «Кезерай Шампиньон Хофмайстер».

«Санкционная продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Напомним, немецкий сыр среди прочих европейский продуктов попал под антисанкции России против стран Евросоюза , и с 2014 году его запретили ввозить в нашу страну.

Кстати, о том, почему Кострома не смогла отстоять бренд «Костромской сыр» — читайте вот здесь.