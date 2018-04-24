Ещё
Немецкий сыр Dorblu цинично уничтожили в Костроме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкий сыр Dorblu цинично уничтожили в Костроме 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме уничтожили санкционные продукты, узнал KOSTROMA.TODAY. В этот раз пришлось расправиться с сыром Dorblu.
Санкционный продукт специалисты управления Россельхознадзора нашли на прилавках костромских магазинов. Позже оказалось, что сыр продают и в Иваново.
В итоге в апреле из оборота было изъято 18 килограммов вкусного сыра с голубой плесенью, произведенного в Германии знаменитой компанией «Кезерай Шампиньон Хофмайстер».
«Санкционная продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
Напомним, немецкий сыр среди прочих европейский продуктов попал под антисанкции России против стран Евросоюза, и с 2014 году его запретили ввозить в нашу страну.
Кстати, о том, почему Кострома не смогла отстоять бренд «Костромской сыр» — читайте вот здесь.
Kostroma.Today: последние новости
Диетолог Ольга БАЗЫЛЕВА: как похудеть без диет, голодания, но с конфеткой? У памятника Островскому в Костроме появились символы черной магии Проверка сливочного масла в Костроме обнаружила наглую подделку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену45
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой1
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею35
Как женщины отличают богатых мужчин от «понторезов»25
Секс-шантаж: опыт жертвы и советы экспертов1
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение