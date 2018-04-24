Продукты, у которых никогда не истекает срок годности

Продукты имеют свойство портиться — это, пожалуй, главный недостаток любой пищи. Тем не менее, человечество всю свою историю пытается продлить срок годности еды с помощью различных приемов. Впрочем, саму природу пока никто не превзошел. Тем не менее, люди продолжают стараться и у них иногда получается продлить срок жизни продукта, причем настолько, что он способен намного пережить человека. Мы собрали десять удивительных продуктов, которые могут хранится практически вечно, не теряя при этом своей питательной ценности.

— Белый рис —

Белый рис может храниться в течение 30 лет. Это касается шлифованного риса, который на протяжении тридцати лет не изменит своего вкуса и питательной ценности при условии того, что вокруг не будет происходить экстремальных перепадов температур. В то же время коричневый рис хранится всего шесть месяцев из-за повышенного содержания влаги в его оболочке.

— Алкогольные напитки —

Ликеры и пиво не входят в число долгожителей, зато вот напитки покрепче протянут гораздо дольше. Виски, ром, водка и конечно коньяк — провести время без пополнения провизии с этими долгожителями можно весьма весело.

— Кленовый сироп —

Сироп на естественных сахарах — также весьма долгоиграющий продукт, которому как и сахару, нужна подходящая среда хранения.

— Сушеные бобы —

По отзывам тех, кому случалось готовить фасоль тридцатилетней давности, она вполне съедобна и даже практически не потеряла вкуса. Поэтому, бобы — хороший выбор для бомбоубежищ и хижин в лесу.

— Сахар —

В данном случае метод хранения играет большую роль, чем сам продукт. Если хранить сахар в сухом прохладном месте — он может сохраняться долгие годы.

— Соевый соус —

Даже после открытия, соевая приправа может храниться в холодильнике несколько лет, впитывая посторонние запахи, но оставаясь пригодной для употребления в пищу.

— Соль —

Учитывая, что соль относится к разряду минералов, которым чужда биологическая суета, совсем неудивительно, что она может храниться практически вечно, при условии соблюдения простых характеристик хранения. Соль эффективно удаляет влагу, поэтому издревле использовалась для сохранения пищевых продуктов и бальзамирования плоти.

— Сухое молоко —

Идея с высушиванием молока входит в число величайших достижений человеческого разума, ведь такое молоко сохраняет свою питательную ценность неопределенно долго и может храниться в куда более сложных условиях, чем жидкое молоко.

— Мед —

Мед является единственным продуктом в мире, который имеет вечный срок годности. Мед замешан на простых сахарах, которые получаются при помощи ферментации. Пчелы делают мед практически недосягаемой средой для бактерий, тем самым превращая его в идеальный продукт.

— Пеммикан —

Изобретение индейских племен —пеммикан представляет собой высушенное мясо крупных животных, таких как лось или буйвол. Такое мясо можно есть в любом виде, только вот прежний способ приготовления сегодня изменен с учетом технологического прогресса.