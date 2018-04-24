Конец посту. В Надыме и Тарко-Сале на тюменских ярмарках раскупили девять тонн мяса

Без малого 17 тонн продукции тюменских сельхозпредприятий реализовано за время выездных ярмарок в Надыме и Тарко-Сале.

Надымчанам свою продукцию предложили десять известных предприятий юга Тюменской области — «Тобольский гормолзавод», «Ишимский мясокомбинат», птицефабрика «Пышминская» и другие. В ассортименте — всевозможная мясная продукция: свинина, говядина, кролик, птица, субпродукты, копчености и полуфабрикаты, а также молочные продукты, сыры, сливочное масло, мед, продукты пчеловодства, конфеты и чай.

В Тарко-Сале приезжали представители восьми предприятий, в числе которых — птицефабрика «Боровская», «Заводоуковский маслозавод», «Тобольский гормолзавод», — сообщили в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО.

Наибольшей популярностью у ямальцев пользовалась мясная продукция — её за время ярмарок реализовано почти девять тонн. Цельномолочных продуктов, сливочного масла и сыров продано свыше трех тонн. Рыбы — мороженой, копченой, соленой, вяленой, а также пресервов и икры — ямальцы купили более тонны. Дикоросов, меда и прочих продуктов пчеловодства на ярмарках продано почти две тонны.

Открытие ярмарочного сезона выдалось для тюменских предприятий весьма удачным: в Тарко-Сале реализовано свыше 80% всей привезенной продукции, в Надыме — почти 70%. Следующие остановки тюменцев — в Новом Уренгое и Губкинском, там ярмарки пройдут 4 и 5 мая.