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Росконтроль определил, какое мороженое вредит здоровью
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Росконтроль определил, какое мороженое вредит здоровью 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Росконтроле пояснили, что согласно техническому регламенту продукты, в которых найдены кишечные палочки, считаются опасными для жизни и здоровья. Попасть в молочную смесь и размножиться там бактерии могут только до заморозки. В другом стаканчике специалисты выявили довольно высокие показатели перекисного и кислотного числа жира. Это говорит о том, что в продукте уже начался процесс окислительной порчи.
К счастью, большинство образцов можно есть без опасения оказаться на больничной койке. Правда, далеко не каждый пломбир может именоваться таковым. По техническому регламенту в пломбире массовая доля молочного жира составляет не менее 12 процентов и в нем не может быть никаких заменителей молочного жира.
Растительные жиры не обнаружены ни в одном из образцов. Тем не менее, состав одного из проверенных товаров заставил экспертов усомниться в том, что это настоящий пломбир. В нем оказалось на 73 процента меньше белка, чем это указано в маркировке. Как сообщила главный эксперт Росконтроль Светлана Димитриева, по формальным признакам это мороженое не является пломбиром. Доля молока в нем совсем небольшая, а основные компоненты — сахар, вода и стабилизаторы.
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