2 идеальных рецепта с ягодами

Клубника, малина, черника, смородина, — эти полезнейшие сезонные ягоды могут стать основой для отличных десертов!

Тарталетка с клубникой

Шеф-кондитер Иляна Чернышева, Гранд Европейский Экспресс

Ингредиенты:

Белый шоколад — 2 гр.

Крем ванильный — 30 гр.

Клубника — 30 гр.

Фисташки — 2 гр.

Тесто песочное:

Масло сливочное — 150 гр.

Миндальная мука — 30гр.

Мука — 250 гр.

Соль — 1 гр.

Яйцо — 2 шт.

Сахарная пудра -90 гр.

Крем ванильный:

Желатин — 10 гр.

Молоко Пармалат — 300 гр.

Ваниль стр. — 1 шт.

Сахар — 15 гр.

Шоколад белый — 450 гр.

Сливки 35% — 500 гр.

Способ приготовления:

Песочное тесто: сливочное масло растиреть с сахарной пудрой, ввести яйцо, затем муку, замесить тесто. Убирать в холодильник на 30 минут, затем раскатать толщиной 3 мм и отпечь при температуре 175 градусов, 7-10 минут.

Ванильный крем: Молоко с ванилью и глюкозой доводим до кипения, затем соединяем с растопленным шоколадом и желатином. Пробить блендером, процедить и оставить в холодильнике на 8-10 часов. Сливки холодные влить в получившийся ганаш и потихоньку взбивать на медленной, затем на быстрой скорости до образования рисунка. Готовую тарталетку смазываем белым шоколадом растопленным, отсадить ванильный крем и декорировать клубникой и молотыми фисташками.

Эклер «Страсть» с малиной

Ингредиенты:

Заварное тесто:

Молоко — 255 гр.

Вода — 255 гр.

Масло сливочное — 205 гр.

Соль — 5 гр.

Сахар — 12 гр.

Мука — 210 гр.

Яйца — 8 шт.

Способ приготовления:

Молоко смешать с водой, маслом, солью и сахаром, и мукой, довести до кипения, заварить тесто при интенсивном непрерывном помешивании в течение 3 минут. Снять с плиты и при помешивании добавить яйца, затем остудить. Положить в кондитерский мешок. Отсадить эклеры по 50 гр.

Хрустиант:

Белки — 180 гр.

Сахар тростниковый — 185 гр.

Масло сливочное — 155 гр.

Способ приготовления:

Смешать белки с сахаром и сливочным маслом, все до однородной массы, вымешать, разрезать по 100 гр, остудить и раскатать скалкой между двух пергаментов до состояния 3 мм, вырезать по форме эклера и положить сверху на готовый сырой эклер.

Желе малиновое:

Пюре малиновое — 300 гр.

Сахар тростниковый — 40 гр.

Желатин — 7 гр.

Пектина — 4 гр.

Сахар — 10 гр.

Способ приготовления:

Пюре малиновое с сахаром довести до кипения, смешать с пектином, проварить 2-3 минуты, снять, добавить желатин, затем остудить.

Английский заварной крем:

Сливки 35% — 325 гр.

Сахар — 65 гр.

Молоко — 325 гр.

Желток — 7 шт.

Способ приготовления:

Смешать все продукты и на водяной бане довести до температуры 80 градусов. В 750 гр. крема добавить растопленного белый шоколад 100 гр.

Декор:

Сахарная пудра — 1 гр.

Фисташки — 3 гр.

Малина — 5 шт.

У готового отпеченного эклера срезать верхушку, наполнить заварным кремом и украсить свежей малиной, накрыть верхушкой, посыпать сахарной пудрой и украсить каплями из малинового желе и посыпать дробленными фисташками.