2 идеальных рецепта с ягодами 

Клубника, малина, черника, смородина, — эти полезнейшие сезонные ягоды могут стать основой для отличных десертов!
Тарталетка с клубникой
Шеф-кондитер Иляна Чернышева, Гранд Европейский Экспресс
Ингредиенты:
Белый шоколад — 2 гр.
Крем ванильный — 30 гр.
Клубника — 30 гр.
Фисташки — 2 гр.
Тесто песочное:
Масло сливочное — 150 гр.
Миндальная мука — 30гр.
Мука — 250 гр.
Соль — 1 гр.
Яйцо — 2 шт.
Сахарная пудра -90 гр.
Крем ванильный:
Желатин — 10 гр.
Молоко Пармалат — 300 гр.
Ваниль стр. — 1 шт.
Сахар — 15 гр.
Шоколад белый — 450 гр.
Сливки 35% — 500 гр.
Способ приготовления:
Песочное тесто: сливочное масло растиреть с сахарной пудрой, ввести яйцо, затем муку, замесить тесто. Убирать в холодильник на 30 минут, затем раскатать толщиной 3 мм и отпечь при температуре 175 градусов, 7-10 минут.
Ванильный крем: Молоко с ванилью и глюкозой доводим до кипения, затем соединяем с растопленным шоколадом и желатином. Пробить блендером, процедить и оставить в холодильнике на 8-10 часов. Сливки холодные влить в получившийся ганаш и потихоньку взбивать на медленной, затем на быстрой скорости до образования рисунка. Готовую тарталетку смазываем белым шоколадом растопленным, отсадить ванильный крем и декорировать клубникой и молотыми фисташками.
Эклер «Страсть» с малиной
Шеф-кондитер Елена Миронова, кафе-пекарня Хлебная Лавка
Ингредиенты:
Заварное тесто:
Молоко — 255 гр.
Вода — 255 гр.
Масло сливочное — 205 гр.
Соль — 5 гр.
Сахар — 12 гр.
Мука — 210 гр.
Яйца — 8 шт.
Способ приготовления:
Молоко смешать с водой, маслом, солью и сахаром, и мукой, довести до кипения, заварить тесто при интенсивном непрерывном помешивании в течение 3 минут. Снять с плиты и при помешивании добавить яйца, затем остудить. Положить в кондитерский мешок. Отсадить эклеры по 50 гр.
Хрустиант:
Белки — 180 гр.
Сахар тростниковый — 185 гр.
Масло сливочное — 155 гр.
Способ приготовления:
Смешать белки с сахаром и сливочным маслом, все до однородной массы, вымешать, разрезать по 100 гр, остудить и раскатать скалкой между двух пергаментов до состояния 3 мм, вырезать по форме эклера и положить сверху на готовый сырой эклер.
Желе малиновое:
Пюре малиновое — 300 гр.
Сахар тростниковый — 40 гр.
Желатин — 7 гр.
Пектина — 4 гр.
Сахар — 10 гр.
Способ приготовления:
Пюре малиновое с сахаром довести до кипения, смешать с пектином, проварить 2-3 минуты, снять, добавить желатин, затем остудить.
Английский заварной крем:
Сливки 35% — 325 гр.
Сахар — 65 гр.
Молоко — 325 гр.
Желток — 7 шт.
Способ приготовления:
Смешать все продукты и на водяной бане довести до температуры 80 градусов. В 750 гр. крема добавить растопленного белый шоколад 100 гр.
Декор:
Сахарная пудра — 1 гр.
Фисташки — 3 гр.
Малина — 5 шт.
У готового отпеченного эклера срезать верхушку, наполнить заварным кремом и украсить свежей малиной, накрыть верхушкой, посыпать сахарной пудрой и украсить каплями из малинового желе и посыпать дробленными фисташками.