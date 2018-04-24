Воронежцы дегустировали полезные блюда в уникальном эко-кафе

Дегустация прошла в эко-маркете «Греча», в состав блюд вошли разработки сотрудников ВГУИТ. Для тех, кто ведёт здоровый образ жизни и правильно питается — в Воронеже реализован совместный проект эко-маркета «Греча» и Воронежского государственного университета инженерных технологий. Воронежцы дегустировали блюда в уникальном кафе, расположенном на территории магазина. В составе блюд — разработки сотрудников ВГУИТ, которые сумели совместить в продуктах вкус и пользу. — В каждом изделии у нас или семя льна, или семя тыквы, или семя конопли. Крема мы готовим из пробиотического бактериального концентрата. Я думаю, что эта продукция доступна не просто воронежцам, она доступна и тем, кто уже на пенсии, и тем, кто ещё учится — студенты. Мы использовали ингредиенты с очень доступной ценой. Причем, отечественного произрастания, наши — российские, — рассказала декан факультета экономики и управления ВГУИТ Наталья Родионова

В самом эко-маркете представлено более 2700 наименований товаров для здорового образа жизни. Все продукты, говорят в магазине, экологически чистые, изготовлены без консервантов, поэтому имеют очень ограниченный срок годности и за их обновлением на прилавках тщательно следят. Гости праздника, посвящённого открытию эко-кафе и эко-маркета, смогли также поучаствовать в различных мастер-классах, попробовать экзотические фрукты из Тайланда и получить консультацию гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Залины Щербовой.