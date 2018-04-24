Любинский МКК представил новинку — бутербродное сливочное масло

Масло сливочное «Бутербродное» жирностью 61,5% — это уже полюбившаяся омичам новинка от Любинского молочноконсервного комбината.

«Бутербродное» сливочное масло знакомо многим ещё с советских времен, однако в какой-то момент оно исчезло с прилавков российских магазинов. На Любинском МКК решили возродить технологию и начать выпуск сливочного масла с пониженной жирностью. Бутербродное сливочное масло абсолютно натурально, в его составе только пастеризованные сливки высокого качества и больше ничего.

Масло сливочное «Бутербродное» имеет ярко выраженный сливочный вкус и нежный аромат, обладает всеми достоинствами сливочного масла более высокой жирности. В нём за счёт пониженной жирности увеличивается биологическая ценность и снижается калорийность. Такое масло идеально подойдет для диетического питания.

Продукт производится с учётом всех требований российского ГОСТа и имеет натуральный состав без вредных ГМО, искусственных консервантов и красителей. В нём находится много питательных для организма веществ: белки, углеводы, жирные кислоты, витамины группы B, A, D, E, PP, а также кальций, железо, калий, магний, фосфор, натрий, цинк, марганец и медь. Жиры играют важную роль в дыхании, восстановлении мембран постоянно обновляющихся клеток тела, участвуют в синтезе гормонов, регулирующих физиологические функции организма. Сливочное масло отлично подойдет для приготовления бутербродов, его можно добавлять в каши и картофельное пюре, использовать для выпечки или десертов.

Начинать свой день с бутерброда со сливочным маслом — это отличная полезная привычка! Новинка предназначена для всех категорий потребителей и придется по вкусу людям, ведущим здоровый образ жизни. Отметим, что сливочное масло, которое выпускается на Любинском МКК, будь то «Бутербродное» с м.д.ж. 61,5%, «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5% или же «Традиционное» с м.д.ж. 82,5% — это предмет особой гордости. Это качество, проверенное десятилетиями.

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