В Россельхознадзоре рассказали о претензиях к сыру от «Ува-молоко»

Ижевск. Удмуртия. В Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республики рассказали о претензиях к сыру от ООО «Ува-молоко». Напомним, что в отношении производителя ввели усиленный лабораторный контроль после обнаружения растительных масел и жиров на растительной основе в сыре.

Как сообщила информационному агентству «Сусанин» и.о. заместителя начальника отдела ветеринарного надзора ведомства Мария Чижова, подозрительный продукт обнаружили в детском саду №8 Копейска Челябинской области. Анализ показал, что сыр «Голландский» не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу.

В настоящее время территориальное Управление Россельхознадзора запросило подробную информацию по данному подконтрольному товару у коллег из Челябинска. «Мы должны отследить прослеживаемость — действительно ли это продукция, выработана на „Ува-молоко“, какие документы, накладные, через кого данная продукция поставлялась. Пока мы запрашиваем полный пакет документов. Если будет материалы в полном объеме, мы попытаемся их привлечь к административной ответственности. Чтобы привлечь к ответственности, необходим полный пакет документов», — рассказала Мария Чижова.

В ведомстве отметили, что увинская компания в большом количестве выпускает спреды и сырные продукты не только в индивидуальных упаковках, но и в транспортной упаковке от 10 кг. Вполне возможно, что покупатель-оптовик просто переклеивает маркировку и выдает спред за сливочное масло, а сырный продукт за сыр. «У них есть и растительный жир на складе, выпускают спреды в большом количестве, но они маркированы как спреды. А на каком этапе спред превращается в масло, мы об этом не можем сказать» — говорят в Управлении Россельхознадзора.

При этом «Ува-молоко» находится под пристальным контролем. «Они гремят по всей России со своими положительными случаями, но наши специалисты выходят и на само предприятие для отбора проб продукции и в торговые сети, которые с ними совсем не связаны После проведения лабораторных исследований, результаты отрицательные. У нас „Ува-молоко“ на постоянном контроле, и мы в течение года у них будем постоянно отбирать пробы», — рассказала и.о. замначальника отдела ветеринарного контроля.

Чижова также пояснила, что усиленный лабораторный контроль подразумевает, что в течение трех месяцев предприятие должно за собственный счет отправить от 10 партий 10 проб на проведение лабораторных исследований.