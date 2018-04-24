Мучнистый налет на листьях перца. Что это?

Я опять с проблемой. Вчера днем увидела, что у одного перчика завяли нижние листочки, висят как тряпочки. Бросилась поливать, подняла верхний лист и увидела, что больше половины листьев с нижней стороны усыпаны каким-то мучнистым налетом. Кинулась конечно же спасать. Намылила все листочки хозяйственным мылом, через пару минут смыла. Залила все растения «Фитовермом», через час обрызгала еще раз остатками раствора. Налета стало поменьше, но все равно его очень много!

Повреждены оказались только 4 штуки одного сорта — 'Кузя' от Поиска, которые уже зацвели. Эти перцы стояли вместе со всей остальной рассадой, но такой налет только на них.

Что это? Тля? Оэдема? Что-то еще?

Фото неудачные, засвеченные и посильней увеличить тоже не могу, но может быть вы поймете и подскажете?