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Блогеры пристыдили Яну Рудковскую за шикарный завтрак
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Блогеры пристыдили Яну Рудковскую за шикарный завтрак 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По мнению подписчиков, Яна Рудковская устроила показуху из завтрака, превратив обычный прием пищи в хвастовство.
Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская снова стала объектом раздражения для своих подписчиков. На этот раз она подверглась нападкам после фото в Instagram, на котором показала поклонникам свой завтрак из гречки, свежих фруктов и сока со сладостями.
«Завтрак должен быть не только вкусный, но и полезный», — написала на своей странице Яна Рудковская.
«Показуха, а не завтрак. Красивый понт — дороже денег! (Это я про время на часах)», — считает larissa_mashkova.
«Ничего особенного, такие завтраки позволяет себе каждый. Наверное, хочет, чтобы все завидовали что люди она ест», — заявила lena_12_11.
«А почему на одну персону? Остальные едят на кухне?», — спросила astafurowa2015.
«Почему обычный завтрак, пусть красивый, пусть не как у всех, но это доставляет людям отрицательные эмоции, непонятно. Многие пишут ерунду какую-то, а надо просто пожелать приятного аппетита, и у вас все будет хорошо тогда в жизни», — встала на защиту Рудковской Ирина.
Ранее Яну Рудковскую уже не раз критиковали за шикарную жизнь: она выложила фото подарка подруг, после чего в ее адрес посыпались оскорбления.
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