Сырный суп с курицей и брокколи

Густой ароматный суп с рисом, брокколи, курицей и сыром. Ингредиенты

Оливковое масло 1 ст. л.

куриное филе 400 г черный перец по вкусу

паприка по вкусу

куриный бульон 1,5 л рис 100 г брокколи 400 г сливочное масло 2 ст. л.

мука 2 ст. л.

сыр чеддер 250 г Способ приготовления

Разогрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанную небольшими кубиками курицу. Посыпьте черным перцем и паприкой. Перемешайте и готовьте около 5 минут.

Влейте в кастрюлю с курицей бульон, накройте крышкой и доведите до кипения. Затем добавьте рис и мелко нарезанную брокколи. Готовьте около 8-10 минут, пока рис не станет почти полностью мягким.

Тем временем в маленькой миске смешайте сливочное масло и муку. Добавьте полученную смесь в суп и перемешайте. Затем добавьте тертый сыр и готовьте еще около 5 минут. Разлейте по тарелкам и подавайте.