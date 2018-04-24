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Сырный суп с курицей и брокколи
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Сырный суп с курицей и брокколи 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Густой ароматный суп с рисом, брокколи, курицей и сыром. Ингредиенты
Оливковое масло 1 ст. л.
куриное филе 400 г  черный перец по вкусу
паприка по вкусу
куриный бульон 1,5 л  рис 100 г  брокколи 400 г  сливочное масло 2 ст. л.
мука 2 ст. л.
сыр чеддер 250 г  Способ приготовления
Разогрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанную небольшими кубиками курицу. Посыпьте черным перцем и паприкой. Перемешайте и готовьте около 5 минут.
Влейте в кастрюлю с курицей бульон, накройте крышкой и доведите до кипения. Затем добавьте рис и мелко нарезанную брокколи. Готовьте около 8-10 минут, пока рис не станет почти полностью мягким.
Тем временем в маленькой миске смешайте сливочное масло и муку. Добавьте полученную смесь в суп и перемешайте. Затем добавьте тертый сыр и готовьте еще около 5 минут. Разлейте по тарелкам и подавайте.
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