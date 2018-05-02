Ваши диеты бесполезны: как худеть не надо 

Сейчас, во времена Интернета, совсем не трудно найти множество информации о том, как "похудеть за неделю", "сбросить лишний вес за 3 дня", "избавиться от 5 кг за 5 дней" и тому подобные статьи и обсуждения на многочисленных форумах. Но часто ли мы, желая скорее привести свое тело в порядок, задумываемся о том, что скажет на это наш организм? Может, все-таки метод "ешь чаще — худей быстрее" более верный, чем жесткие диеты и голодовки? Мы собрали для вас несколько вариантов похудения, которые не только НЕ работают, как хотелось бы, но и активно вредят вашему здоровью.