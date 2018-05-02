Ваши диеты бесполезны: как худеть не надо

Диета на яблочном уксусе. Вообще не слишком понятно, кто мог предложить такой вариант, однако, исходя из многочисленных форумов на эту тему, ясно, что у некоторых такой метод пользуется популярностью. Если вы будете перед едой выпивать стакан уксуса, пусть даже с медом, ничего кроме язвы или гастрита, это вам не даст.

5/5 Диета на яблочном уксусе. Вообще не слишком понятно, кто мог предложить такой вариант, однако, исходя из многочисленных форумов на эту тему, ясно, что у некоторых такой метод пользуется популярностью. Если вы будете перед едой выпивать стакан уксуса, пусть даже с медом, ничего кроме язвы или гастрита, это вам не даст.

Острая диета. Считается, что капсаицин, содержащийся в красном перце, способен остановить рост жировых клеток и убить уже созревшие. Однако ежедневное употребление ложки острого перца мало того, что не поможет вам похудеть, если вы не перейдете на правильное питание, так еще и заставит вас записаться на прием к гастроэнтерологу.

4/5 Острая диета. Считается, что капсаицин, содержащийся в красном перце, способен остановить рост жировых клеток и убить уже созревшие. Однако ежедневное употребление ложки острого перца мало того, что не поможет вам похудеть, если вы не перейдете на правильное питание, так еще и заставит вас записаться на прием к гастроэнтерологу.

Монодиета. Действительно эффективный способ сбросить вес. Но, во-первых, вес вернется так же быстро после возвращения к обычному питанию, а во-вторых, после этого долго придется восстанавливать организм, который не получал необходимых полезных веществ — невозможно найти 1 продукт, в котором бы сочетались все витамины.

3/5 Монодиета. Действительно эффективный способ сбросить вес. Но, во-первых, вес вернется так же быстро после возвращения к обычному питанию, а во-вторых, после этого долго придется восстанавливать организм, который не получал необходимых полезных веществ — невозможно найти 1 продукт, в котором бы сочетались все витамины.

Отказ от жиров. Очевидно, что если вы отказываетесь от жареного картофеля, маргарина и сладкого — это не будет ошибкой. Но вот исключить из рациона все жиры — в корне неверно. Полезные жиры (идеальный вариант — Омега-3) необходимы для усваивания витаминов. Безжировая диета ведет к проблемам с кожей, волосами и общей слабости.

2/5 Отказ от жиров. Очевидно, что если вы отказываетесь от жареного картофеля, маргарина и сладкого — это не будет ошибкой. Но вот исключить из рациона все жиры — в корне неверно. Полезные жиры (идеальный вариант — Омега-3) необходимы для усваивания витаминов. Безжировая диета ведет к проблемам с кожей, волосами и общей слабости.

Сейчас, во времена Интернета, совсем не трудно найти множество информации о том, как "похудеть за неделю", "сбросить лишний вес за 3 дня", "избавиться от 5 кг за 5 дней" и тому подобные статьи и обсуждения на многочисленных форумах. Но часто ли мы, желая скорее привести свое тело в порядок, задумываемся о том, что скажет на это наш организм? Может, все-таки метод "ешь чаще — худей быстрее" более верный, чем жесткие диеты и голодовки? Мы собрали для вас несколько вариантов похудения, которые не только НЕ работают, как хотелось бы, но и активно вредят вашему здоровью.