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Мексиканский куриный суп
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Мексиканский куриный суп 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Густой суп из курицы, фасоли, кукурузы и помидоров.
Ингредиенты
Сливочное масло
3 ст. л.
мука
3 ст. л.
куриный бульон
120 мл  молоко
500 мл  консервированная фасоль
1 банка
консервированные помидоры
1 банка
замороженная кукуруза
300 г  лук  1 шт  болгарский перец
1 шт  острый томатный соус
300 мл  куриные грудки
2 шт  сыр чеддер
200 г  Способ приготовления
Растопите масло в небольшой кастрюльке на среднем огне. Добавьте муку и перемешивайте пару минут. Снимите с огня, влейте бульон и 120 мл молока тонкой струйкой, постоянно помешивая.
Время готовки
4 ч  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Мексиканская
Снова поместите на огонь. Доведите до легкого кипения, готовьте, постоянно помешивая, до загустения. Влейте в большую кастрюлю, добавьте томатный соус и хорошо перемешайте.
Сложите в кастрюлю фасоль, нарезанные кубиками помидоры, болгарский перец и лук и кукурузу. Поместите сверху куриные грудки и полейте подготовленным соусом. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 3-4 часов. Затем выньте курицу и разберите ее на волокна. Снова положите в суп. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сыром и подавайте.
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