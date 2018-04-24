Мексиканский куриный суп

Густой суп из курицы, фасоли, кукурузы и помидоров.

Ингредиенты

Сливочное масло

3 ст. л.

мука

3 ст. л.

куриный бульон

120 мл молоко

500 мл консервированная фасоль

1 банка

консервированные помидоры

1 банка

замороженная кукуруза

300 г лук 1 шт болгарский перец

1 шт острый томатный соус

300 мл куриные грудки

2 шт сыр чеддер

200 г Способ приготовления

Растопите масло в небольшой кастрюльке на среднем огне. Добавьте муку и перемешивайте пару минут. Снимите с огня, влейте бульон и 120 мл молока тонкой струйкой, постоянно помешивая.

Время готовки

4 ч Количество персон

4 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Мексиканская

Снова поместите на огонь. Доведите до легкого кипения, готовьте, постоянно помешивая, до загустения. Влейте в большую кастрюлю, добавьте томатный соус и хорошо перемешайте.

Сложите в кастрюлю фасоль, нарезанные кубиками помидоры, болгарский перец и лук и кукурузу. Поместите сверху куриные грудки и полейте подготовленным соусом. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 3-4 часов. Затем выньте курицу и разберите ее на волокна. Снова положите в суп. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сыром и подавайте.