12 лучших продуктов для завтрака

Не зря говорят, что завтрак — главный прием пищи за день. И исследования доказывают это по всем позициям. Здоровая еда с утра в нужном количестве способна дать заряд энергии, удовлетворить аппетит и создать условия для правильного функционирования организма на протяжении всего дня. Но повышенная важность завтрака несет в себе повышенную ответственность за выбор продуктов. Будет глупо завтракать жирной свининой или плиткой шоколада — сбалансированность рациона особенно важна при подзарядке пищей на целый день. Мы собрали 12 лучших продуктов, состав которых идеально подходит для начала дня.

—1— Овсянка

Традиционно блюдо для завтрака содержит столько полезных веществ, что их хватит на целый день. Овсянка богата омега-3 жирными кислотами, фолиевой кислотой и калием. Порция овсянки содержит больше клетчатки, чем в любых других крупах, поэтому она является идеальным завтраком. Главное тут — отказаться от подсластителей и наполнителей, которыми грешат многие быстрорастворимые каши. Вместо этого подсластите кашу молоком и небольшим количеством меда, фруктами и орехами.

—11— Хлопья

Медленные углеводы с утра — очень и очень хорошо. Чашка хлопьев с молоком обеспечит клетчаткой на ближайшие часы. Главное, не выбирать хлопья с ароматизаторами и подсластителями, ведь они могут нанести тайный удар избытком сахара в себе.

—10— Киви

Этот мохнатый фрукт почти целиком состоит из витамина С — в одном плоде около 65 миллиграммов этого витамина. Киви богат калием и содержит больше клетчатки, чем банан. А еще, киви чрезвычайно полезен для пищеварения.

—9— Клубника

Сегодня принято выделять такую категорию продуктов, как суперфуды. Ягоды несомненно относятся к ней — в одной чашке клубники содержится норма витамина С, а также огромное количество фолиевой кислоты и клетчатки.

—8— Льняное семя

Ложка размолотых семян льна обеспечит вас 100 процентами суточной потребности в омега-3 жирных кислот. Семена льна богаты клетчаткой и антиоксидантами, в том числе и такими, которые могут предотвратить развитие рака груди. Главное — не забывайте измельчать зерна, так как цельные зерна не поддаются перевариванию.

—7— Арбуз

Эта бахчевая культура считается одним из лучших источников ликопина — питательного вещества, которое присутствует в красных ягодах, фруктах и овощах и является исключительно полезным для зрения и сердечной мышцы.

—6— Яйца

Хватит слушать истории о холестерине в яйцах — они не соответствуют действительности. Яйцо — источник самого полезного белка, который только можно придумать. Два-три вареных яйца с утра обеспечат нужными аминокислотами, а остальные рецепты можно посмотреть здесь.

—5— Бананы

Нет ничего лучше, чем банан на завтрак, для того, чтобы получить ударную дозу энергии на весь день. Бананы являются одним из лучших источников резистенстного крахмала — одного из немногих здоровых углеводов, которые очень надолго сохраняют чувство насыщения. Благодаря высокому содержанию калия, банан способствует естественному понижению кровяного давления, что делает бананы незаменимым продуктом для людей с гипертонией.

—4— Грейпфрут

Пытаетесь похудеть? По данным одного исследования, половинка грейпфрута перед каждым приемом пищи может помочь вам похудеть быстрее, благодаря запуску сжиганию жира химическими свойствами плодов. Грейпфрут также оказывает благотворное влияние на уровень сахара и инсулина в крови. Завтракая, лучше всего сочетать грейпфрут с белком, таким как яйца или йогурт. Но усердствовать в поедании грейпфрута не стоит, особенно если у вас есть проблемы с желудком.

—3— Зародыши пшеницы

Две столовые ложки зародышей пшеницы с утра обеспечат организм 15% от рекомендуемой суточной дозы витамина E и 10% от суточной дозы фолиевой кислоты. Витамина Е постоянно недостает в привычном рационе человека, поэтому стоит добавить зародыши пшена в меню, чтобы перестать об этом думать.

—2— Греческий йогурт

Этот сливочный йогурт представляет собой кладезь кальция и несет в себе огромное количество полезного белка. Завтрак с йогуртом сохранит сытость на протяжении нескольких часов. Чтобы разнообразить кисломолочный вкус, к йогурту можно добавить свежих ягод.

—12— Цельнозерновой хлеб

Углеводы — основа завтрака, но не каждый углевод подойдет для насыщения организма полезной энергией. Следует помнить, что любой злак, в своем цельнозерновом воплощении несет куда больше пользs, чем механически измельченный. Поэтому налегайте на отруби и цельнозерновые продукты и будет вам счастье.