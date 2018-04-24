Витамин С

В чем польза витамина С?

Витамин С (аскорбиновая кислота) — это одно из важнейших химических соединений, необходимых для здоровья и правильной работы метаболизма человека. Роль витамина С в обмене веществ комплексна и многогранна — начиная от поддержания оптимальных функций соединительной и костной ткани, заканчивая укреплением иммунитета и даже борьбой со старением.

Употребление в пищу богатых витамином С продуктов (или БАДов с аскорбиновой кислотой) особенно полезно спортсменам, положительно влияя на их спортивные результаты. Витамин С ответственен как за синтез коллагена и восстановление (а значит, и рост) мышц после тренинга, так и за усвоение минералов и поддержание здорового уровня тестостерона и прочих гормонов.

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Польза витамина С для спортсменов

Витамин С не зря имеет сладковатый вкус — в организме некоторых млекопитающих (например, кошки) он синтезируется из глюкозы. Поскольку организм человека не может синтезировать витамин С, он должен поступать с пищей. При этом богатыми витамином С продуктами питания являются, в первую очередь, различные фрукты, ягоды, а также некоторые овощи.

По сути, витамин С необходим организму для превращения глюкозы (простых углеводов) в гликоген, являющийся главным источником энергии при физических тренировках — в случае дефицита этого витамина мышцам становится намного сложнее работать. Помимо прочего, хронический недостаток витамина С в рационе снижает усвояемость белка, что также вредит мышцам.

Влияние витамина С на иммунитет

Покрытие суточной потребности в витамине С улучшает способность клеточных мембран сопротивляться повреждающим факторам различной природы — начиная от болезнетворных вирусов и вызывающих старение солнечных лучшей, заканчивая борьбой с воспалениями в мышечной ткани после тренировки. Именно поэтому считается, что витамин С полезен для иммунитета.

Также витамин С участвует в синтезе ряда стероидных гормонов (прежде всего, тестостерона), улучшает усвоение питательных веществ из пищи (начиная от белков и углеводов, заканчивая витаминами и микроминералами), влияет на синтез холестерина и снижает образование холестериновых бляшек на стенках сосудов. Недостаток витамина С в питании крайне вредно для организма.

Потребность в витамине С Рекомендованная суточная норма употребления витамина С составляет 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин. Подросткам требуется от 65 до 75 мг витамина С в день, а детям — порядка 35-50 мг. Разово без вреда для здоровья может употребляться около 3000 мг (или 3 г) аскорбиновой кислоты — что равнозначно килограмму ягод шиповника или 6 кг апельсинов или лимонов.

Витамин С является водорастворимым (в отличие от жирорастворимых витаминов D, E, K и А) и не способен накапливается в тканях организма. Его излишки выводятся с мочой и потом. По этой причине витамин С необходимо употреблять в пищу ежедневно, а не пропивать курсами, как некоторые ошибочно полагают. Другими словами, за лето невозможно накопить витамин С на зиму.

Богатые витамином С продукты

Важно отметить, что хотя апельсины, лимоны и прочие цитрусовые фрукты действительно содержат витамин С, однако не в столь значительных количествах, как принято считать. Наиболее богатыми витамином С продуктами являются свежие ягоды шиповника, сладкий красный перец, ягоды облепихи, ягоды черной смородины, зеленая петрушка и листья шпината.

Отдельно отметим, что указанные в таблице цифры содержания витамина С являются крайне приблизительными — реальное содержание зависит как от способа выращивания растения, так и от того, как именно продукт употребляется в пищу. Напомним, что витамин С разрушается от теплового воздействия и в процессе готовки (особенно при варке).

Содержание витамина С в продуктах:

Продукт

Содержание витамина С на 100 г Процент от дневной нормы

Свежие ягоды шиповника

450-600 мг 500-600%

Сладкий красный перец

180-250 мг 200-300%

Облепиха и черная смородина

180-200 мг 200-250%

Зеленый перец

130-150 мг 150-170%

Шпинат и прочий темно-зеленый салат

100-120 мг 110-120%

70-90 мг 80-100%

Брокколи, брюссельская капуста

80-95 мг 95-100%

Клубника и прочие ягоды

50-60 мг 45-55%

Апельсины

50-60 мг 45-55%

Лимоны

40-45 мг 40-50%

Мандарины

30-40 мг 30-40%

Ананас, дыня, яблоки

15-20 мг 10-15%

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Симптомы недостатка витамина С Несмотря на то, что цинга (острая нехватка витамина С) практически не встречается в современном мире, умеренный дефицит витамина С достаточно распространен среди городских жителей. Главной причиной является недостаток в рационе свежих овощей, а также вредные привычки — по сути, алкоголь и никотин ускоряют выведение витамина из организма.

Типичными симптомами дефицита витамина С являются медленное заживление ран, повышенная ломкость ногтей, выпадение волос, снижение иммунитета (а значит, и более высокий шанс заболеть простудой) и хроническая усталость. Помимо прочего, поскольку витамин С ответственен за усвоение железа, симптомы их недостатка зачастую накладывается друг на друга.

Помогает ли витамин С при простуде?

Необходимо понимать, что хотя недостаток витамина С в рационе действительно приводит к снижению иммунитета, это вовсе не означает, что большие дозы аскорбиновой кислоты способны излечивать от вирусных заболеваний или «улучшать» иммунитет. Научные исследования давно опровергли миф о том, что при принятии витамина С простуда проходит быстрее.

Этот же принцип распространяется на большинство прочих витаминов и на жиры Омега-3 — хотя рыбий жир и необходим для правильного обмена веществ, не нужно ждать какого-либо улучшения здоровья при его избыточном приеме. Речь всегда идет о покрытии суточной нормы витаминов, а не о том, что с их помощью можно излечивать какие-либо заболевания.

Витамин С является одним из важнейших элементов полноценного питания, отвечая за функции иммунитета, регенерации тканей и усвоения питательных веществ. Несмотря на то, что необходимо покрывать суточную норму витамина С с пищей, это не означает, что его дополнительный прием в виде БАДов способен улучшать иммунитет или помогать в борьбе с простудой.

Source: FitSeven