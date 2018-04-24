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Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
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Опасные сладости, от которых надо держаться подальше 

Рамблер 52 минуты назад
Считается, что сладости обожают дети, но и среди взрослых найдётся немало сладкоежек, хотя многие скрывают своё пристрастие к десертам. Шоколад, конфеты, печенье, торты, щербеты — кто сможет устоять перед этими лакомствами? Между тем, существуют сладости, есть которые не рекомендуется, если вы не хотите распрощаться со здоровьем. Что же не советуют употреблять врачи?
1. Сладкие кукурузные палочки, которые так аппетитно хрустят. В одной упаковке десерта сахара в 3 раза больше, чем нужно взрослому человеку в сутки.
2. Шипучие конфеты, которые щекочут язык. Входящие в их состав компоненты разъедают слизистую.
3. Шоколадные батончики. Несмотря на название, в них почти нет шоколада. Зато производители кладут в них ароматизаторы и красители, а ещё пресловутое пальмовое масло.
4. Красочные леденцы. Их заманчивый цвет обусловлен химическими составляющими, крайне негативно влияющими на слизистую желудка.
5. Жевательную резинку. Из-за содержащегося в ней сахара портятся зубы.
6. Жевательные конфеты. Злоупотребление ими вызывает расстройство желудка.
Женский форум
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