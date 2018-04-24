13 вещей, которые нельзя ставить в микроволновку

Микроволновка ворвалась в жизнь российских граждан в начале 90-х и за это время успела поселиться чуть ли не в каждой квартире. Еще бы, ведь она более практична и проста в использовании, нежели традиционная плита или духовка. Она быстро разогревает, размораживает и даже готовит. Однако исследования и человеческий опыт показывают, что не все так легко и просто. Оказывается, многие продукты просто нельзя подвергать термической обработке в микроволновке и не каждую посуду можно использовать в качестве тары для разогрева.

Алюминиевая фольга

Если не хотите устроить файер-шоу в микроволновой печи и вывести ее из строя, не разогревайте еду в алюминиевой фольге. Конечно, этого может и не произойти, но риск все же есть. Также не стоить забывать и еще об одной коварной особенности металлического листа. Под действием микроволн фольга вступает в химическую реакцию с продуктами, и в итоге алюминий оказывается в вашем блюде, а позже — у вас в организме. И несмотря на то, что этот металл не является канцерогеном, как, например, ртуть или свинец, он способен накапливаться в организме и провоцировать многие неприятные заболевания.

Контейнеры с едой

Очень часто из ресторанов доставляется еда в контейнерах, которые изготавливаются с применением различных металлов. Поэтому, прежде чем использовать их в качестве тары для подогрева в микроволновке, перечитайте о последствиях применения в СВЧ-печи алюминиевой фольги. И запомните: греть в них нельзя, даже если у контейнера небольшие металлические вкрапления, например ручка.

Сухие губки

Если вы боитесь микробов на губке для мытья посуды и хотите избавиться от них с помощью микроволновки — действуйте. Только помните, что класть туда сухую губку категорически нельзя, она может загореться. Поэтому, прежде чем удалять вредные организмы таким способом, смочите ее водой.

Свежее яйцо

Некоторые люди готовят яичницу прямо в микроволновке, особенно те, кому приходится завтракать на работе. Удобно и быстро. А что же будет, если приготовить в ней яйцо в скорлупе? Ради эксперимента, конечно, можно попробовать, но лучше не рисковать. Под воздействием микроволн внутри скорлупы возникнет пар, которому некуда будет деться, и в итоге яйцо просто-напросто взорвется. Убирать последствия этого беспредела будет уже не в радость.

Раковины

Такая же история и с мидиями, устрицами и другими моллюсками. Поскольку в их раковинах имеется небольшое количество воздуха, они также могут лопнуть, как и яйца. Для приготовления закрытых моллюсков лучше всего использовать традиционную духовку.

Закрытые бутылки или герметичные банки

Никогда не ставьте в микроволновку плотно закрытые продукты, поскольку и здесь существует большой риск того, что они взорвутся. Некоторые молодые родители забываются и ставят в нее закрытые баночки с детским пюре. В итоге — и ребенок голодный, и маме домашних хлопот прибавилось. Избегайте таких последствий, откручивайте крышки.

Жгучий перец

Если вам необходимо разогреть блюдо, содержащее острый перец, делайте это на сковородке или в духовке. Капсаицин, который содержится в перце, под воздействием микроволн испаряется, а получившийся в итоге пар очень вреден. И когда вы откроете дверь микроволновки, то почувствуете этот химический выброс. А бывает и такое, что случайно в ваши глаза может попасть даже сок от этого острого блюда. Эффект тот же, что и от перцового аэрозоля.

Винтажная посуда

В наследство от прабабушки вам достался сервант со всем содержимым: красивые винтажные тарелки, кружки, блюдца и т. д. Оставьте их лучше там для красоты, в быту они вам вряд ли пригодятся. А тем более — для использования их в микроволновой печи. В прошлом веке некоторые виды тарелок изготавливали с применением свинца или других тяжелых металлов, которые при нагреве могут попасть в еду и вызвать отравление. Используйте лучше современную посуду.

Замороженное мясо

Собираетесь приготовить на ужин запеченное мясо, но продукт заморожен? Быстро его разморозить может только микроволновка. Но лучше ее не использовать для этого дела. Вы просто испортите продукт. Как правило, мясо в микроволновке размораживается только по краям, а внутри и в середине остается холодным. Кроме того, неравномерное распределение тепла может способствовать быстрому размножению бактерий, в результате чего употреблять этот продукт будет просто опасно. Самый лучший вариант размораживания мяса — оставить его в холодильнике на определенное время.

Пластиковые контейнеры

Очень часто вы слышали или читали, что ни в коем случае нельзя класть в микроволновку пластиковую тару. А все почему? Оказывается, что многие виды пластмассы содержат эстрогеноподобные вещества, которые проникают в пищу при воздействии микроволн. Так что если вы заботитесь о своем здоровье, не делайте этого.

Термокружка

Греть в микроволновке термос — это нонсенс. Но такие истории все же случаются. Поэтому мы предупреждаем — не грейте. Термокружки изготовлены из нержавеющей стали. А это значит, что они металлические и поэтому не подходят для микроволновой печи.

Бумажные пакеты

Попкорн, булочки, пирожки, которые упакованы в бумаге, подогревайте без нее. Так вы убережете себя от возможного пожара и от выброса неприятных токсических веществ, которые могут возникнуть при помещении бумажных пакетов в микроволновку.

Голубой сыр Кусочек горячего классического сыра, только что расплавленного в микроволновке, просто восхитителен. Чего не скажешь о его собрате — голубом сыре. Поместив такой продукт в печь, на выходе вы получите непонятную вязкую массу и самое главное — тошнотворный заплесневелый запах. Ешьте его лучше в готовом виде, не экспериментируйте.